DF krydser fingre for en frisk start

Partiet har været martret af interne opgør om udlændingepolitikken, elendige meningsmålinger og senest åbne opfordringer til, at formand Kristian Thulesen Dahl blev erstattet af partistifter Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkepartis årsmøde åbnede søndag med, at de forsamlede partisoldater sang "Den signede dag med fryd jeg ser". Det er håbet i partiet, at den sang bliver virkelighed.

Men nu skal det være slut. Kristian Thulesen Dahl opfordrede til samling og sagde, at nu bliver der trukket en streg i sandet. Og Pia Kjærsgaard støttede op om den melding.

- Der skulle være slået ned før. Men det kommer så nu. Og jeg gider ikke brokke mig over det, der ikke er sket. Men jeg vil holde skarpt øje med, hvad der kommer til at ske, sagde hun søndag.

Kristian Thulesen Dahl sagde lørdag, at der skulle trækkes en streg i sandet ved årsmødet. Hvilket førte til morsomheder om, at kritikere og mulige udfordrere så havde hele søndagen til at sige og gøre, hvad de havde lyst til.

Det skete dog ikke. Men helt lukket var konflikten ikke. Partiets medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, sendte fra talerstolen en stikpille til hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen, der har kritiseret ham for at være blød.

Lørdag sagde Martin Henriksen eksempelvis i en hård tale, at han oplevede diskussionen i partiet om tonen i debatten som "halvradikal", og at partiet ikke længere turde "høre sandheden".

- Nogen har åbenbart ment, at jeg skulle være blød på indvandring. Der ville blive slået en høj latter op i Bruxelles, hvis de hørte det, sagde Peter Kofod fra scenen.

Pia Kjærsgaard, der ellers gjorde et stort nummer ud af, at stridighederne skal slutte, kunne heller ikke nære sig.

- Jeg skælder ikke ud på pressen for historierne. Man stammer skruen, nuvel. Men vi har også selv været ude om det. Vi skal stoppe, sagde hun men sagde lige efter:

- Der har været alt for mange skænderier om vores udlændingepolitik, og at den ikke er stram nok.

- Hvad skal vi gøre anderledes? Jeg vil ikke stå og brænde koraner af. Vi skal gøre det på en ordentligt måde, så ganske almindelige danskere ved, hvor vi står.

I korridorerne var opfattelsen, at der rent faktisk vil blive arbejdet for at samle partiet op til kommunal- og regionsvalget i november. Fortsat strid vil være ødelæggende i den valgkamp.

Derfor håber partiet på en ny dag. Og en ny dag var også, hvad den populære næstformand, Morten Messerschmidt, varslede.

I en dundertale stemplede han for alvor ind, efter at han i august fik en dom for EU-svig og dokumentfalsk. En dom han har anket.

- Forleden dag så jeg en karikaturtegning, der viste mig som kat. Der stod, at katten har ni liv.

- Aviserne har kun erklæret mig politisk død tre gange, så jeg har seks tilbage. Og det kommer en inhabil, kulturradikal dommer i Lyngby ikke til at ændre på, buldrede han fra scenen.

Indtil videre tror ledelsen i Dansk Folkeparti på, at spliden er lagt dødog at truslen om en hård linje vil virke:

- Nogen havde håbet, at weekenden ville vise, at vi var færdige og kun kunne skændes internt. Men vi har vist det modsatte, afsluttede han årsmødet med.