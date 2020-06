DF kræver obligatorisk coronatest af udlændinge fra risikolande

- Ligesom man også burde have gjort med det pakistanske fly, der ankom med coronasmittede passagerer for nogle uger siden, siger han.

Peter Skaarup henviser til et fly, der ankom fra Islamabad i Pakistan til København 6. juni.

Det har senere vist sig, at der var 21 personer smittet med coronavirus om bord i flyet.

Som det er nu, er det et frivilligt tilbud for udlændinge at tage en coronatest ved ankomsten til Danmark.

For visse rejsende fra lande uden for EU og Schengenområdet samt Storbritannien kan indrejse til Danmark ske, hvis de kan fremvise en negativ coronatest taget senest 72 timer før indrejsen til Danmark.

Men man kan ikke regne med en tre dage gammel test, lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører.

- Der kan være sket noget, siden den test blev lavet, og man kan i flyet have siddet med andre, der ikke har været testet.

- Derfor mener vi, at det testtilbud, der i dag findes i lufthavnen, bør omdannes til et sted, hvor det er obligatorisk at blive testet, på linje med at man viser sit pas, siger Peter Skaarup.

Det er ikke kun Københavns Lufthavn, der ifølge Dansk Folkeparti skal kræve obligatoriske test. Det samme skal øvrige lufthavne i landet, der har ankomster fra risikolande.

Peter Skaarup definerer risikolande som de lande, der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger er skraveret orange som følge af et højere smittetryk.

Kravet om obligatoriske test skal ifølge Peter Skaarup også ses i lyset af, at der nu er tilstrækkelig kapacitet til det.

- Heldigvis har vi nu testkapaciteten, der gør, at vi kan teste. Det er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan bede danskerne sikre sig mod corona, at vi også tjekker de eventuelle smittekæder, der måtte komme ind i landet, siger Peter Skaarup.

Andre partier er også kommet med forskellige ønsker til, hvordan man kan teste flere udlændinge, når de ankommer til Danmark.

SF ønsker ligeledes at få test af udlændinge ved ankomsten til Danmark, men kun hvis de ikke allerede er blevet testet hjemmefra senest 72 timer før indrejsen til Danmark.

- Jeg har foreslået, at testcenteret i lufthavnen gerne må stå ved bagageudleveringen og være et tilbud, som man ikke kan sige nej til for det tilfælde, at man ikke er blevet testet hjemmefra.

- Er man blevet det, synes jeg ikke, det giver mening, at man skal testes igen, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF)

Hun peger på, at flere test skal gøre det lettere for de danske sundhedsmyndigheder at inddæmme smittekæder og dermed undgå smittespredning.

- Sådan at vi netop kan tage kontakt til turister, som måtte være smittet efterfølgende, siger hun.

Regeringen er ifølge sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) klar til at se på yderligere tiltag end dem, der allerede er foretaget.

- Der er givetvis nogle steder, hvor man kan stramme mere op, og det er vi meget åbne over for at kigge på.

- Så vi tager meget positivt imod de signaler og overordnede ønsker, som bliver sendt fra Folketingets partier, siger han.