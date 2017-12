DF kræver garanti for velfærdsmilliarder i skatteaftale

For at gå med til skattelettelser, vil DF have garantier fra regeringspartierne om, at der tilsvarende er sikkerhed for velfærdsudgifterne i de næste otte år.

Partiet kræver en forsikring for, at velfærdsniveauet ikke forringes.

- Vi vil have en garanti for, hvor mange penge der skal gå til velfærd, så vi kan modstå det demografiske træk, siger partiets finansordfører, René Christensen til Jyllands-Posten.

Finansministeriet har i forhandlingerne beregnet, at der skal være en vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent årligt for at dække den demografiske udfordring.

Det drejer sig blandt andet om udgifter til flere ældre og svarer til 26 milliarder kroner i 2025.

Men en stigning på 0,65 procent går langt over regeringspartiernes ambition. I regeringsgrundlaget hedder det, at stigningen "i udgangspunkt" skal være 0,3 procent. Dermed kræver DF mere end en fordobling.

Ikke alene skal pengene til velfærd være der, før DF vil overveje en skattereform. Partiet kræver også i forhandlingerne, at der indgås et decideret forlig, som formelt forpligter regeringen til at bruge de 26 milliarder kroner på offentlig velfærd.

Et forlig betyder, at VLAK-regeringen ikke kan prioritere pengene til andre ting frem til 2025.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser overfor Jyllands-Posten intet:

- Jeg har et klart ønske om, at vi gennemfører skattelettelser, og en klar forventning om, at vi skal tilføre velfærdssamfundet flere midler, så vi kan modgå det demografiske træk. Den præcise balance drøfter vi i forhandlingerne.

I LA vil hverken finansordføreren, den politiske ordfører eller økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille forholde sig til kravet, skriver Jyllands-Posten.