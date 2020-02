DF-komet tager en for holdet

DF manglede i 2019 kort før valget til Europa-Parlamentet fortsat at finde partiets spidskandidat.

Han var i gang med at gøre kometkarriere på Christiansborg som retsordfører for Dansk Folkeparti, men en dag hev DF-formand Kristian Thulesen Dahl fat i Peter Kofod, som 27. februar bliver 30 år.

Kofod blev af formanden bedt om at være DF's spidskandidat, og den unge partisoldat makkede ret, sagde ja og tog en for holdet.

Kofod havde ikke planer om at sidde i Europa-Parlamentet i Bruxelles i fem år. Han planlagde at blive genvalgt til Folketinget, hvor han sad fra 2015 til 2019.

- Når formanden henvender sig og spørger, om man kan gøre dette for DF, så gør man selvfølgelig det. Jeg tog det også som et kompliment. Det er ikke alle, der bliver spurgt, siger Kofod.

DF-toppen har et godt øje til Kofod. Efter folketingsvalget i 2015 gik der ikke mange måneder, før Kofod blev forfremmet til partiets retsordfører. Det er en ganske stor post i DF.

Gruppeformand og DF-profil Peter Skaarup havde inden da haft posten som retsordfører i 18 år.

Den daværende flygtninge- og migrationskrise betød, at Kofod med det samme kom i vælten og fik en stemme i den offentlige debat.

Det politiske talent - og måske udseendet - gjorde også, at Kofod fik øgenavnet "mini-Tulle" - altså opkaldt efter formand Thulesen Dahl.

Da Kofod i et interview med Ritzau tilbage i 2016 blev spurgt til, om han en dag bliver DF-formand, svarede Kofod:

- Jeg gør mig ikke tanker om formandskab og den slags. Det er sundt i dansk politik at tage en dag ad gangen, fordi ting sker meget hurtigt.

Kofod fik ret. Ting sker meget hurtigt i dansk politik. Nu sidder han som den eneste DF'er i Bruxelles som medlem af Europa-Parlamentet.

- Jeg kan afsløre for de interesserede læsere, at der ikke er de store stridigheder i DF-gruppen. Og det var heller ikke svært at pege på en gruppeformand, siger Kofod.

Forud for 2019-valget havde Kofod offentligt meldt ud, at han håbede, at daværende DF-medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen, en af Kofods gode venner, skulle være partiets spidskandidat.

DF-toppen mente noget andet, men Kofod håbede på, at både han og Vistisen blev valgt ind. DF fik dog et skidt valg, og kun Kofod kunne tage flyvemaskinen til Bruxelles.

Kofod er oprindelig uddannet folkeskolelærer. Når han er hjemme fra Europa-Parlamentet, bor han i Haderslev med sin kone.