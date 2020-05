DF kæmper både med historisk dårlig måling og intern kritik

For to uger siden nåede Dansk Folkeparti et lavpunkt i en politisk måling, da en måling fra analyseinstituttet Voxmeter gav partiet den laveste opbakning i 19 år. Det er så længe, at Voxmeter har lavet politiske målinger

I den nyeste måling ser det dog endnu værre ud for partiet. Voxmeters måling foretaget for Ritzau viser, at 6,7 procent af de adspurgte ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i morgen.