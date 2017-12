DF holder fast: Vi kan lande finanslov på få timer

Dansk Folkeparti er klar til at lande en aftale om finansloven for 2018 i løbet af et par timer.

- I løbet af nogle timer ville man kunne blive færdige med en finanslov, siger Skaarup.

Dermed holder DF fast i, at man ønsker at færdiggøre forhandlingerne om en finanslov. Og derefter kan regeringen og støttepartiet forhandle videre om skat og udlændingepolitikken. Sidstnævnte vil DF også have med i ligningen.

Onsdag gik Lars Løkke Rasmussen (V) ind i de vanskelige forhandlinger, hvor DF har opfordret til at adskille finanslov og skat.

Det vil regeringen ikke endnu. Løkke får torsdag besøg af DF-formand Kristian Thulesen Dahl i Statsministeriet. Her skal regeringen og DF finde ud af, om man kan komme videre med udlændingedelen af forhandlingerne.

Løkke var onsdag optimist i forhold til alle forhandlingsforløb. Men den optimisme deler Skaarup ikke.

- Der skal noget af et langskud til, hvis man skal have de bolde i mål. Med hensyn til finansloven er der ikke ret langt hen til målstregen. Det er bare et spørgsmål om at skubbe bolden i mål, siger Skaarup.

DF lytter gerne til, hvad regeringen har at sige omkring en skattereform, men støttepartiet vil have en aftale om finansloven for 2018 lukket først.

Efter DF's gruppemøde på Christiansborg torsdag formmiddag understregede DF-formand Kristian Thulesen Dahl vigtigheden for yderligere udlændingestramninger.

Det er ikke nok at se på hjemsendelser af midlertidigt beskyttede flygtninge, sagde han.

Den særlige gruppe, som ifølge Løkke består af 4200 syrere, skal også afskæres fra familiesammenføring i Danmark.

- Det er vigtigt for os at få taget fat om kravet på familiesammenføring, som denne gruppe har efter tre år.

- For det er klart, at hvis man står over for snarligt at kunne vende hjem til eksempelvis Aleppo i Syrien, så er det der, man skal familiesammenføres.

- Det er der, man skal have hjælp til at genopføre sin bolig og få sin fremtid. Ikke ved at få familiesammenføring i Danmark, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Løkke har meddelt, at han fredag morgen vil gøre status på forhandlingerne.