DF har mistet tilliden til Region Sjælland

Liselott Blixt (DF) vil have minister til at sikre, at regionerne ikke kan afvise brystkræftpatienter.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt (DF), har mistet tiltroen til Region Sjællands brystkræftbehandling. Det siger hun, efter at regionen har givet mangelfulde brystkræftundersøgelser.

Derfor har Liselott Blixt indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd tirsdag.

Her vil hun have svar på, hvordan man kan sikre, at regionerne i fremtiden ikke afviser patienter, der er henvist til brystkræftbehandling eller undersøgelse.

- Jeg håber, vi har en minister, der vil se på lovgivningen på området, så man ikke kan afvise patienter. Regionerne skal ikke bare kunne gøre, hvad de vil, siger hun.

Liselott Blixt har ikke længere tillid til Region Sjælland. Hun mener, at regionen ser bort fra retningslinjerne og har handlet "kynisk".

- Havde jeg en knude i brystet, så ville jeg nok vælge et andet sted end Region Sjælland, siger hun.

Ifølge TV2 foretog Region Sjælland i perioden 2013 til 2017 mangelfulde kræftundersøgelser på 735 kvinder.

Sidenhen er flere kvinder stået frem og fortalt om deres mangelfulde behandling.

Mandag fortalte to kvinder til Jyllands-Posten, at de havde fået henvisninger fra egen læge til et kræftpakkeforløb på Ringsted Sygehus i Region Sjælland, men alligevel blev de afvist.

I september kom det ligeledes frem, at Danske Regioner forsøgte at stække Styrelsen for Patientsikkerhed, der kritiserede flere regioner for mangelfulde undersøgelser.