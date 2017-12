DF genopliver flygtningelandsbyer og stop for spontan asyl

Samtidig kæder Thulesen Dahl nu direkte udgifterne til flygtninge sammen med muligheden for at give skattelettelser.

- Den ikke-vestlige indvandring koster 33 milliarder kroner om året. Det er en del af den offentlige økonomi. Det er klart, at hvis man bringer det tal ned, så er det lettere at finde penge til skattelettelser, siger Thulesen Dahl.

Ifølge DF-formanden er der dog ikke tilstrækkelig fremgang i udlændingeforhandlingerne:

- Kan vi ikke få en markant ændring af vilkårene for de personer, som er beskyttet efter paragraf 7, stykke 3, så har vi andre forslag, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at juridiske forbehold fra regeringens embedsmænd gør det svært at se, at der bliver tale om et "paradigmeskift" for de midlertidigt beskyttede, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har talt for.

- Så vil vi se på, hvornår man overhovedet kan få asyl i Danmark. Kan man eksempelvis få asyl, når man er vandret igennem fem til syv sikre lande for at komme til Danmark?, siger Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti har tidligere fastslået, at man ikke er flygtning, men migrant, hvis man ikke søger tilflugt i det første sikre land.

- Hvis man ikke har mulighed for at søge asyl i Danmark, hvis man er kommet igennem sikre lande, så vil det være et gennembrud, siger Thulesen Dahl.

- Vi er kun forpligtet til at hjælpe personer, som kommer fra lande, hvor de er i fare. Der er ikke noget konventionsmæssigt, der forhindrer, at vi siger nej. Det er mere en diskussion med de andre europæiske lande, siger Thulesen Dahl.

Han taler også om at genoplive Dansk Folkepartis forslag om statslige flygtningecentre.

Her skal flygtninge ifølge forslaget bo, til de kan sendes hjem i stedet for at blive placeret rundt omkring i kommunerne, hvor de får hjælp til integration.