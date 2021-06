DF-formand lægger afstand til partifælles islamtweet

Martin Henriksen skrev på Twitter, at Socialdemokratiet reklamerer for islam. Nu lægger DF-formand afstand.

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl lægger afstand til et tweet, som hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen skrev om statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg ønsker ikke at lægge bånd på hans muligheder for at lægge sådan et tweet op, men jeg ville ikke selv have lagt sådan et tweet op, siger Kristian Thulesen Dahl til Politiken.

Statsministeren havde lagt et billede på Instagram, hvor hun bliver vaccineret af en kvinde iført tørklæde.

- Man kan efterhånden altid regne med, at Socialdemokratiet aldrig misser en chance for at reklamere for lidt mere islam. Det går jo også så godt med det, vi allerede har. Eller noget..., skrev Martin Henriksen, der er tidligere udenrigsordfører, på Twitter.

Beskeden udløste ifølge Politiken hårde ord fra partifællerne Anders Vistisen og Peter Kofod, og meningsudvekslingen over e-mail blev lækket til flere medier.

DF-formanden lægger også afstand til en efterfølgende udtalelse fra Martin Henriksen til Ekstra Bladet, hvor Henriksen siger, at han ikke ønsker at blive vaccineret af en tørklædeklædt muslim:

- Når jeg bliver vaccineret, så bliver jeg vaccineret af den person, som er der til at vaccinere.

- Jeg går ikke hen og siger, at jeg vil ind et andet sted. Det må jeg sige. I den situation accepterer jeg vilkårene, som de er, og det synes jeg, at man skal, siger Kristian Thulesen Dahl til Politiken.

Formanden mener ikke, at der er tale om en "stor sag".

- Jeg tror, at der i hele DF er en livlig debat om udlændingepolitikken, og det ser jeg som en styrke. Det er også derfor, at den her såkaldte sag ikke er en stor sag, fordi den er i bund og grund et udtryk for, hvad man må forvente - at der hele tiden er en diskussion, siger han til Politiken.

Martin Henriksen, der blev stemt ud af Folketinget for to år siden, har over for Politiken ikke ønsket at kommentere sin partiformands udtalelser.