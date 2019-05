DF-formand kritiserer Løkke og Mette F: I forsømmer EU-valg

Netop det mener Kristian Thulesen Dahl, at Venstre og Socialdemokratiet har forsømt, da de ikke har sat nok fokus på valget til EU-Parlamentet, der er vigtigt for Danmarks fremtid. For det handler om mere eller mindre EU.

- Jeg må sige direkte henvendt til Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, at de kunne have gjort noget mere ud af Europa-parlamentsvalg på søndag.

- Det er samtidig et samarbejde, de hylder og taler op og siger, at EU er så vigtigt, men alligevel gør man så lidt ved Europa-parlamentsvalget, siger Kristian Thulesen Dahl.

Det siger han fredag, da partiet fremlægger et udspil frem mod valgdagen på søndag 26. maj.

- Vi er nervøse for, at for mange danskere går og glemmer det. Det hele går op i folketingsvalg. Jeg synes faktisk, det har været en fejl, at de to valg ikke er placeret samme dag, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er ærgerlig over, at statsministeren lagde valget til EU-Parlamentet og valget til Folketinget med halvanden uges mellemrum.

Lå det samme dag, ville flere stemme ved EU-valget, mener han.

Det ville betyde, at langt flere automatisk ville komme frem og stemme på søndag, mener han.

- Det er dem, der stemmer, der bestemmer. Det er et vigtigt valg, for vi er med til at afgøre, hvilken retning EU skal tage. Så drop sofaen og kom ud til stemmeboksen på søndag, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti står ifølge målinger til at få to mandater ved valget, hvilket vil være en halvering. Spidskandidat er Peter Kofod (DF), der har været retsordfører i Folketinget.