DF-formand glæder sig til punktum i Messerschmidt-sag

Han skal mandag vidne i sagen, hvor partiets næstformand, Morten Messerschmidt, er tiltalt for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Sagen startede i 2015 og har siden hængt over både Dansk Folkeparti og næstformanden.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, glæder sig til, at den årelange sag om muligt misbrug af EU-midler, der har hængt over partiet siden 2015, bliver afklaret.

- Jeg glæder mig som formand for Dansk Folkeparti til, at sagen nu ser ud til snart at finde en afklaring. Det ser vi frem til, siger Kristian Thulesen Dahl, der ikke vil kommentere sagens detaljer:

- Jeg synes, at retten skal have lov til at gøre sit arbejde. Sådan er det i et godt retssystem. Retten er godt i gang, og så ser jeg frem til, at sagen bliver afsluttet snart.

Mandag skal både Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup vidne. De skal fortælle om, hvorvidt der var et vægtigt EU-indhold på partiets sommergruppemøde i 2015.

Morten Messerschmidt både søgte og fik nemlig EU-støtte via partialliancen Meld til at afholde en EU-konference på præcist samme sted og samme tidspunkt som partiets sommergruppemøde det år.

Anklagemyndigheden mener, at der slet ikke var nogen EU-konference, og at Morten Messerschmidt dermed har bedraget EU for lige under 100.000 kroner.

Morten Messerschmidt siger derimod, at der var tale om et fælles arrangement mellem DF og Meld, og at støtten derfor var helt på sin plads.

Anklagemyndigheden har tidligere dokumenteret, at det ikke i materialet, som er indleveret til Meld og EU's revision, på nogen måde fremgår, at der skulle være tale om en fælles konference.

Siden sagen begyndte at rulle i 2015, har Dansk Folkeparti betalt over en million kroner tilbage til EU, som partiet via Meld havde fået i støtte til politiske kampagner, medietræning, middage og sågar Morten Messerschmidts egen bog om fråds med EU-midler.

Men den endelige tiltale omhandler kun støtten til sommergruppemødet i 2015.

Stifter Pia Kjærsgaard nævnte specifikt sagen - og den lange sagsbehandlingstid - som en af årsagerne til Dansk Folkepartis markante valgnederlag i 2019.

- Jeg ser frem til, at vi får denne sag afsluttet snart, siger Kristian Thulesen Dahl mandag. Adspurgt om sagens betydning for Dansk Folkeparti siger han:

- Jeg synes først, vi skal konkludere, når sagen er overstået. Der tror jeg, vi får rig mulighed for at gå i dybden med, hvad den har betydet.