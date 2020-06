DF er med på CO2-afgift på visse betingelser

En politisk aftale for energi- og industrisektoren er målet for partierne bag klimaloven, som søndag mødes for at lande den sidste store klimaaftale inden sommerferien.

Dansk Folkeparti er klar til at kigge på en CO2-afgift. Men partiet vil have garantier for, at den ikke rammer socialt skævt, at den ikke koster arbejdspladser, og at skattetrykket ikke stiger.

Det siger klimaordfører Morten Messerschmidt (DF) inden søndagens forhandlinger om den sidste klimaaftale inden sommerferien.

- Jeg er bekymret for, at den kan ramme socialt skævt. Altså at nogle af dem, som tæller pengene sidst på måneden, lige pludselig kan købe mindre, fordi noget er blevet dyrere, siger han.

- Alternativt er, at vi begynder at se polske og østeuropæiske fødevareprodukter, som er billigere, i supermarkederne, og at det er dem, man begynder at købe. Det er der ikke meget klimagevinst i, siger DF'eren.

Et flertal i Folketinget er enig om, at Danmarks mål er at skulle reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige er ikke med i klimaloven, som blev vedtaget tidligere på ugen.

- Problemet med en CO2-afgift er, at ingen andre lande har prøvet det her før. Vi ved ikke, hvordan det virker, siger Messerschmidt.

Han er også bange for, at en CO2-afgift kan koste arbejdspladser, altså sende arbejdspladser ud af landet.

Eksempelvis er landbruget bekymret, og Landbrug & Fødevarer afviser en CO2-afgift.

Til gengæld har en række eksperter talt for en CO2-afgift. Klimarådet har i en rapport, som kom før coronakrisen ramte Danmark, anbefalet en CO2-afgift.

Fredag præsenterede Venstre og De Radikale i fællesskab et forslag. Det skal sikre en grøn skattereform med CO2-afgift. De Konservative har ligeledes talt for det samme.

Finansminister Nicolai Wammen (S) udtalte efterfølgende til TV2 News, at regeringen er åben over for en principbeslutning om en grøn skattereform. Regeringen vil dog først aftale detaljerne i reformen til efteråret.