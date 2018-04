DF er bekymret for indsatsen mod proformaægteskaber

Regeringen ønsker at gøre det ulovligt at indgå såkaldte proformaægteskaber.

Men efter fredagens første politiske forhandling er Dansk Folkeparti bekymret for, at regeringens indsats mod proformaægteskaber ikke er tilstrækkelig.

Alle par skal som udgangspunkt interviewes for at finde ud af, om der er tale om proforma eller ej, hvis det står til DF's udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

- Regeringen lægger op til, at det kun er omkring ti procent af dem, der bliver gift i Danmark, som skal ind til en samtale eller interview for at vurdere, om der er tale om ægte kærlighed eller proforma.

- Det er ikke nok, når vi kan se, at 70 procent af de par, som bliver gift i Danmark, der består den ene part fra Europa og den anden part fra et ikke-EU-land.

- Det går meget hurtigt i Danmark, det er meget effektivt her. Og det taler for, at mange af disse mennesker kommer til Danmark, fordi det er en nem adgang til Europa, siger han.

Men så bekymret er børne- og socialminister Mai Mercado (K) ikke.

- Det handler om at finde en grænse, så vi ikke sætter hindringer i vejen for dem, der gerne vil gifte sig af kærlighed, men hvor vi også fanger dem, der vil gifte sig proforma, siger ministeren.

Hun har indkaldt alle Folketingets partier til en ny omgang forhandlinger på onsdag.

- Jeg fornemmer, at der er en ganske god opbakning, og så er der altid nogen, der ikke vil gå helt så langt, mens andre vil gå lidt længere. Men alle er enige om, at det her skal vi have løst, siger hun.

Målet med regeringens indgreb er at forhindre, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa.

Oplysninger viser, at der på landsplan i 2016 blev indgået cirka 13.000 ægteskaber mellem par, hvor ingen af parterne bor i Danmark.

I 2016 blev der indgået i alt cirka 44.000 ægteskaber, oplyser Børne- og Socialministeriet.

Mere end 60 procent af de ægteskaber, som blev indgået mellem personer, der ikke havde bopæl i Danmark, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.