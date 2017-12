DF efterlyser mere mandsmod til stramninger fra Støjberg

Regeringen er klar til et paradigmeskift i udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti kræver for at være med i en skatteaftale med skattelettelser.

DF vil blandt andet stoppe asylansøgere på grænsen, hvis de er rejst igennem et sikkert land som Tyskland. Men det ser med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ord "meget tungt ud".

DF vil også rykke ved retten til familiesammenføring, så flygtninge med midlertidig beskyttelse skal vente længere end de nuværende tre år på at få deres familie til Danmark.

Men de tre år er ifølge Støjberg "umiddelbart så langt, man kan gå".

DF kritiserer regeringen for kun at spille "bløde" tiltag på bordet: incitamenter, der skal lokke udlændinge til at vende hurtigere hjem, men ikke rykker på deres rettigheder.

- Vi efterlyser lidt mandsmod hos regeringen. Mod til at presse citronen, gå til kanten og se, hvad der er muligt inden for konventionerne, siger DF's chefforhandler på området, udlændingeordfører Martin Henriksen.

- Det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi i Dansk Folkeparti ikke går så meget op i konventionerne, men det gør de i regeringen.

Regeringen diskuterer gladelig alle DF's forslag, forsikrer Støjberg, der på torsdagens møde kunne præsentere et udkast til en aftaletekst:

- Der er heller ingen tvivl om, at noget af det, der ligger på bordet nu, også indebærer en procesrisiko. Det er selvfølgelig noget af det, vi overvejer fra regeringens side, hvorvidt vi kan gå med på det eller ej.

Spørgsmål: Men hvad består paradigmeskiftet reelt i, hvis I hverken kan gå med til at stoppe folk på grænsen eller udskyde familiesammenføringen?

- Det er jo hele den måde, man ser på de flygtninge, der har midlertidig beskyttelsesstatus: at man ikke gør dem til indvandrere, siger Støjberg.

- Hvis du bliver mødt med et integrationsprogram og en permanent bolig, så er det med et signal om, at du skal blive her for altid. Det er det, vi vil have lavet om.

Støjberg er også klar til at diskutere integrationsgrunduddannelsen, IGU, der blev til under sidste års trepartsaftale og kombinerer uddannelse og virksomhedspraktik. Også trods advarsler fra arbejdsmarkedets parter:

- Jeg har været meget stor tilhænger af IGU'en. Det er en rigtig god måde at blive integreret på.

- Men hvis du ikke skal integreres - og det skal den gruppe, vi taler om jo ikke - så må man tænke igennem, om IGU'en er nødvendig for den her gruppe.

Spørgsmål: Så I vil helt fjerne IGU'en for de 4200 syrere på midlertidigt ophold?

- Vi diskuterer alle muligheder.

Regeringens mål er at lande både udlændingeaftalen og en skatteaftale inden jul, men den deadline føler Martin Henriksen sig "ikke specielt presset" af:

- Om det kan nås inden jul, nytår eller påske er ikke så afgørende for os.