DF advarer mod automat-restriktioner: Tilpas dem behov og ønsker

- Vi bliver simpelthen nødt til at lade være med "bare" at forlænge restriktionerne, siger han.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, opfordrer statsministeren til ikke per automatik at forlænge restriktionerne en til en, men undersøge, om man kan skræddersy dem.

- Når restriktionerne skal forlænges, skal vi tage stilling til dem enkeltvis og finde ud af, hvor der er nogle af de eksisterende restriktioner, vi kan lempe.

Et område, han fremhæver, er skolerne. Her vil Kristian Thulesen Dahl gerne have undersøgt, om man kan inddele eleverne i hold og sende dem tilbage i skole på skift.

- I skoleverden tror jeg, at der er rigtig mange børn, der har behov for fysisk kontakt med skolen, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Man kunne forestille sig at lave nogle opdelinger, hvor man sagde, at nogle elever kan komme tilbage mandag. De kan så ikke komme tirsdag, for der kommer andre elever.

- Så man stadig tager hensyn til, at corona ikke skal spredes, men man sørger samtidig for, at der kommer nogle delvise genåbninger i forhold til det, vi kender i dag.

DF-formanden ser gerne, at regeringen inviterer Folketingets partier til drøftelser om, hvilke ønsker partierne har til forskellige skræddersyede løsninger og få myndighederne til beregne risikoen ved dem.

Hvis regeringen er villig til at lytte til forslag om "delvise genåbninger" som den holdinddelte undervisning, erklærer Kristian Thulesen Dahl sig også villig til at støtte kompenserende, nye restriktioner.

- Hvis det lykkes os at komme igennem med at få beregnet og genåbnet ting, som i regeringens udgangspunkt ikke skal åbnes, må vi også være klar til, at det kan have nogle konsekvenser andre steder, siger han.