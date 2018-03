DF åbner for at sende Radio24Syv til Vestdanmark

Både DR og Radio24syv er licensfinansierede og landsdækkende. Flere politikere - fra eksempelvis Socialdemokratiet - har talt for at flytte sidstnævnte til Jylland. Og det er DF åben overfor.

I de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig vil Dansk Folkeparti have fokus på at få en landsdækkende radio til at sende fra Vestdanmark.

- Hvorfor er det ikke en del af strategien at sige, at den ene skal gøre det med udgangspunkt i Vestdanmark. Det vil vi gå ind til de kommende forhandlinger med, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Fredag præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti et udspil til den økonomiske ramme for public service fremover.

Danmarks Radio får skåret 20 procent af budgettet over de næste fem år. DR vil dog fortsat få omkring tre milliarder kroner om året til public service.

Licensen bliver afskaffet og omlægges til at betales over skatten. Det sker, ved at personfradraget gradvist bliver sat ned for alle personer over 18 år.

Socialdemokratiet har talt for at flytte Radio24Syv til Jylland for at rette op på en skævvridning af medierne.

Den udlægning er Dansk Folkepartis formand enig i.

- Jeg mener, at der i stigende grad er en tro på blandt journalister, at du skal være i København for at blive til noget. Og du skal komme ind på de her store medier.

- Og der må vi sige, vi har en forpligtelse, når vi laver medieforlig, og vi bruger folks penge, at der er en ordentlig dækning bredt. Der kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor skal vi finansiere to taleradioer fra København, siger Kristian Thulesen Dahl.