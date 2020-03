DF: Venstres lønforslag i hjælpepakke virker voldsomt

DF kalder forslag om at dække 45.000 kroner i løn om måneden for voldsomt, mens Enhedslisten vil have modkrav.

Flere interessenter i erhvervslivet har været ude at hilse Venstres forslag om en ny corona-hjælpepakke til virksomhederne velkommen.

Partiet foreslår blandt andet at give virksomhederne mulighed for at få dækket lønudgifter for op til 45.000 kroner om måneden per medarbejder.

Kompensationen vil i grove træk være en fordobling fra den nuværende hjælpepakke.

Erhvervsordfører i Dansk Folkeparti Hans Kristian Skibby mener, at det vil være lige drastisk nok.

- Jeg er nødt til at sige, at det, Venstre foreslår, virker noget mere voldsomt, end det vi dybest set har behov for at gøre, siger Hans Kristian Skibby.

- Der vurderer jeg, at regningen kan blive så dyr, at statskassen ikke kan følge med, siger han.

Han er dog klar til at se nogle beregninger, der kan vise ham, at han ikke har ret.

Venstre anslår, at det vil koste et tocifret milliardbeløb. Partiet foreslår samtidig, at der skal være mulighed for at give lønkompensation, selv om medarbejderen stadig går på arbejde.

Med den nuværende aftale må medarbejderen ikke være på arbejde, hvis der skal gives kompensation.

- De vil give løntilskud til folk, der allerede er i beskæftigelse. Det synes jeg, man skal være varsom med, siger Hans Kristian Skibby.

Hos Enhedslisten er man ikke afvisende over for, at der kan være behov for yderligere hjælpepakker til erhvervslivet.

Partiet mener, at der er behov for en række modkrav, hvis de skal have yderligere hjælp af staten.

- Nu skal det også komme med modkrav, hvis man skal have hjælp af den danske stat.

- Så skal man ikke om nogle måneder udbetale milliarder i udbytter til aktionærerne. Sådan nogle krav må også komme på tale, siger politisk ordfører i Enhedslisten Pernille Skipper.

Hun påpeger blandt andet, at der skal være modkrav om ikke at udbetale store lønbonusser og gyldne håndtryk.

Hos Konservative er man meget positiv overfor Venstres forslag.

- Det er en rigtig god idé først og fremmest at se på den manglende fleksibilitet i trepartsaftalens lønpakker, lyder det fra Mona Juul, der er erhvervsordfører hos Konservative.

- Lad os også sikre, at kommende hjælpepakker er mere målrettede de fag og brancher, der er hårdest ramt, skriver hun på Twitter.