V og DF: Usikkerhed om vaccine spiller ingen rolle for genåbning

Alle skolebørn skal fysisk tilbage i skolen resten af skoleåret, der skal laves en plan for muligheden for at holde større arrangementer, og de "ulogiske" regler skal afskaffes, mener DF.

Han henviser især til reglen om bordbestilling minimum 30 minutter før for at sidde indenfor på en restaurant.

Reglen står til at udløbe 6. maj, men kan i teorien forlænges. Så Thulesen Dahl vil sikre, at den ryger. Gerne allerede i dag, siger han.

- De 30 minutter er ikke kommet ind som følge af en politisk beslutning. De er kommet til på grund af sundhedsmyndighedernes oversættelse af det, vi har vedtaget.

- Vi skal have vished for, at reglen ryger ud. Gerne i dag, så man kan se, at der sker noget, når partierne er samlet, siger DF-formanden.

Thulesen Dahl mener heller ikke, at usikkerheden om vaccinen fra Johnson & Johnson spiller ind i genåbningsplanerne.

- Jeg mener ikke, at spørgsmålet om, hvorvidt Johnson & Johnson er inde i vaccineprogrammet eller ej, spiller nogen rolle i forhold til, hvor meget vi kan genåbne nu.

- Det bygger jeg på to ting. Vi har fået at vide, at hvis Johnson & Johnson er ude af vaccineprogrammet i Danmark, vil det alene påvirke vaccineprogrammet på kort sigt med en uge. Det er for lidt til, at det skal påvirke genåbningen.

- Det andet er, at det nuværende smittetal og tal for indlæggelser er noget, som har overrasket os positivt, siger Thulesen Dahl.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, er enig.

- Vi har fortsat meget lave smittetal, et stabilt lavt indlæggelsestal, så for os at se kommer det ikke til at betyde noget, siger han.

Søndag var status, at antallet af personer, der er indlagt med coronavirus, er på 179.

Johnson & Johnson bad i midten af april de europæiske lande om at suspendere udrulningen af vaccinen, indtil de nærmere omstændigheder omkring nogle tilfælde af sjældne blodpropper hos vaccinerede i USA er undersøgt.

I sidste uge ophævede det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, sin anbefaling om at sætte brugen af vaccinen på pause.

En række lande, herunder Danmark, har dog afventet for at se, hvad data fra de undersøgte tilfælde kan fortælle sundhedsmyndighederne.

Forhandlingerne begynder klokken 17 i Justitsministeriet. Her forhandlede partilederne allerede torsdag i sidste uge. Uden resultat.

Mandag klokken 14 er der desuden møde hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om vacciner.