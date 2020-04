DF: Tid til at styrke kontrol med regeringen efter løftebrud

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at tiden er kommet til, at Folketinget vender mere tilbage til sine normale arbejdsgange for at kunne kontrollere regeringen. Det bør ske efter påske, siger formanden.

Det gør han blandt andet efter, at hans parti trods løfter om inddragelse i diskussionen af, hvordan Danmark skal genåbnes efter coronanedlukningen, ikke er blevet det.

- Vi har ikke hørt noget fra regeringen i forhold til forhandlinger om, hvordan vi kan genåbne Danmark. Og det undrer os rigtigt meget, fordi mange danskere har en forventning om, at vi løser de her ting i fællesskab i Folketinget.

- Og der er der et dybt mærkeligt, at vi nu i en uge efter, at Mette Frederiksen (S) havde bebudet at vi skulle have det, ikke har haft forhandlinger om det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Mandag i sidste uge sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark muligvis kan begynde en kontrolleret genåbning efter påske. Hun sagde yderligere, at hun inden for "dage" ville kontakte partiledere.

Søndag erfarer flere medier, at Mette Frederiksen mandag vil præsentere de først skridt til en genåbning.

- Vi står i et paradoks. For vi vil gerne bakke op om regeringen og løse det her i fællesskab. Men det virker som om, at regeringen kører det noget solo.

- Så bliver der en forskel på, hvordan virkeligheden er, og hvordan danskerne tror, det foregår på Christiansborg. Der mener jeg, at danskerne har ret til at vide, hvordan det foregår, siger Kristian Thulesen Dahl.

I sit ugebrev, der sendes ud søndag, skriver partilederen, at der er andre punkter, hvor han mener regeringen er gået uden om Folketinget under coronakrisen.

Og det altså i en grad, hvor han mener, at det er på tide, at Folketinget vender mere tilbage til normalen så regeringen kan stilles til regnskab via spørgsmål og samråd.

Kristian Thulesen Dahl skriver i ugebrevet, at demokratiet skal "genindføres" og at regeringen må acceptere, at den ikke længere "automatisk kan gøre lige, hvad den vil, under henvisning til krisen".

Som situationen er nu, er møder i Folketinget stærkt begrænset for at mindske risikoen for spredning af coronavirus, og der er blevet indført en stor mængde hastelovgivning under krisen.

- Vi er meget, meget afhængige af, at regeringen åbner kortene over for partierne og viser mellemregningerne i denne her situation.

- Når den ikke gør det, så bliver vi nødt til at have Folketinget til at fungere, så vi kan udøve den kontrol med regeringen, som hele tankegangen bag vores demokrati er bygget på.

- Jeg mener, at behovet klart er der for, at Folketinget får genetableret sig som befolkningens kontrollant over for regeringen. Og jeg mener også, at der er tid til det nu, siger Kristian Thulesen Dahl.