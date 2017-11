DF: Skrot superløn til kommunale chefer

Det skal være slut med, at chefer i kommuner og regioner ansættes på åremål i gyldne kontrakter, så de aflønnes højere end en statsminister.

- Vi skal kigge på hele lønpakken. Man ser lønstigninger i antal procenter i stedet for i fast løn. Og der er er stor forskel på at få to procent lønstigning af halvanden million og en kassedame, som får 350.000 kroner, siger Susanne Eilersen.

- Vi skal se på hele lønrammen. Så vi får en fornuftig lønudvikling. Og ikke som de seneste år i det offentlige, hvor topchefers lønninger i det offentlige har taget hele klumpen.

Hun er enig med SF, som har foreslået at forbyde åremålskontrakter til topchefer i kommuner og regioner, der får en stor bonus i fratrædelse, når kontrakten udløber. Men som ofte genansættes og fortsætter i samme job i en ny, tilsvarende kontrakt.

SF fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget. Det forbyder ansættelser på åremål. Desuden skal bonusser også modregnes i den aftalte fratrædelse, hvis chefen hurtigt får nyt arbejde - enten i den samme kommune eller et andet sted.

- Det er på tide at få stoppet den lønudvikling, vi har været vidne til. Velfærden er ikke tjent med, at vi bruger mange millioner på et opskruet lønniveau i det offentlige, siger SF's gruppeformand Jacob Mark.

I 2015 vedtog Folketinget, at chefer i 30 offentlige selskaber fik beskåret store bonuspakker. Finansminister Bjarne Corydon (S) indførte som hovedregel, at den variable løn højst må udgøre 25 procent af lønnen.

Spørgsmål: Kan det offentlige miste dygtige chefer til det private erhvervsliv, hvis vilkårene forværres?

- Nej. Det er absolut ingen dårlig løn. Vi taler om chefer, som får løn på niveau med en statsminister. Og nogle gange over. Det er fuldstændig uhørt, siger Susanne Eilersen.