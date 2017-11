DF: Regeringens skattelettelser i skatteaftale er usympatiske

- Den skatteprofil, der er lagt ind i regeringens forslag, er usympatisk. Det går i meget høj udstrækning ud på, at folk, der har en meget høj indkomst, får store skattelettelser.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er ikke optimistisk i forhold til at nå en aftale om finansloven mandag aften.

- Der har vi et klart ønske om, at i det omfang der er plads til skattelettelser, kommer der en anden social profil ind, så folk med lavere indkomster får større glæde af de skattelettelser, siger han.

Flere af parterne omkring bordet er umiddelbart positive over for at nå en aftale inden ugens udgang.

Regeringspartierne ønsker samtidig at forhandle om en skatteaftale, der indeholder skattelettelser. Men regeringen er uenig med sit støtteparti om, hvem skattelettelserne skal tilfalde.

Var det alene et spørgsmål om finansloven, ville der givetvis være en aftale allerede nu ifølge DF-formanden.

Men da regeringen samtidig ønsker at få en skatteaftale på plads, er det svært at få enderne til at mødes, lyder forklaringen.

- Skulle vi alene forhandle finanslov for 2018, var det lidt mere overkommeligt.

- Regeringen har lagt den øvelse oven i, der handler om skattepolitikken helt frem til 2025. Men vi vil først se, om der er penge nok til offentlig velfærd - ældre, sygehuse, politi og så videre.

- Derefter ser vi, om der er plads til skattelettelser. Og så skal vi se på, hvordan de skal fordeles, så vi kan se, om der er plads til det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti kræver blandt andet, at flere udviste udlændinge og afviste asylansøgere sendes tilbage til deres hjemland, hvis de skal støtte næste års finanslov.

Det krav er regeringen ikke afvisende overfor.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) sagde søndag, at regeringen vil kæde dansk ulandsbistand sammen med hjemsendelse af afviste asylansøgere og udviste udlændinge.

Lande vil ikke få dansk støtte, hvis de ikke vil tage imod deres egne statsborgere, lyder forslaget.