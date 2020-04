Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl fortæller til radioprogrammet Slotsholmen, at partierne blev sat uden for indflydelse i genåbningen.

DF: Regeringen satte os alle sammen skakmat i genåbning

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, siger til DR-programmet "Slotsholmen", at regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) satte resten af Folketinget skakmat i forhandlingerne om genåbning.

I programmet taler han om den uge op til påske, hvor Mette Frederiksen på et pressemøde havde lovet inddragelse af partierne, uden at det skete.

- Statsministeren lovede at involvere partierne. Men i takt med at ugen gik, var der ikke nogen, der blev inddraget.

- Det stod klart, at regeringen havde lavet sin egen politik om, hvordan man skulle åbne efter påske. Så vi, der gerne ville have en reel forhandling, fik det ikke, siger Kristian Thulesen Dahl i programmet.

Da regeringen endelig inviterede til en forhandling var det for sent, siger partiformanden, der går i rette med regeringens udlægning af, at partierne er blevet inddraget.

- Da der så kom et møde, og vi ville have en forhandling, fik vi at vide, at så skulle vi og andre, der ville det, tage ansvaret for, vi ikke kunne fortælle den danske befolkning om, hvad der kan åbnes.

- Så vi blev sat skakmat. Det er en presset situation, hvis man skal fortælle den danske befolkning, at man ikke kan åbne lige så hurtigt, som de tror, fordi man insisterer på en politisk forhandling, siger Kristian Thulesen Dahl.

Dermed kunne statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde før påsken var slut annoncere, hvordan den første fase af genåbningen af Danmark skulle forløbe, uden at partierne havde haft indflydelse.

Og det kan være fair nok, siger Kristian Thulesen Dahl i programmet.

- Det kan være, at der har været så reel en usikkerhed om, hvordan smitten ville udvikle sig til, at man ikke har ment, at der kunne være en forhandling, fordi man har skullet kunne ændre det med et øjebliks varsel.

- Det ville være en reel forklaring. Men så har jeg en anke mod, at man udadtil tegner et billede af "ih, hvor vi har inddraget Folketinget. og hvor har vi forhandlet", siger partilederen i programmet.

Torsdag forhandler partilederne om anden fase af genåbningen af Danmark. Der har indtil videre været et indledende møde og så en briefing af de økonomiske konsekvenser.

Kristian Thulesen Dahl håber, at der nu kommer reelle forhandlinger.

- Det har overrasket mig, hvor meget Mette Frederiksen har trukket det hele alene rundt om sig selv.

- Jeg tror, at hun skal være opmærksom på, at det ikke går i længden at foregive over for folk, at der er reel inddragelse, hvis ikke der er det. Det vil gå op for folk, og så krakelerer facaden, siger han i Slotsholmen.