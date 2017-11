DF: Politikere skal kunne stole på forskeres beregninger

Søndag beretter Berlingske om nye beregninger, som sår tvivl om de mulige risici pakken kan have for miljøet.

Men flere af partierne, der var bag det smalle flertal for pakken, maner til besindighed.

- Det her det er én forsker, og når jeg læser det, så er der nogle andre forskere, der siger, at det her sandsynligvis ikke kommer til at rykke ved det samlede billede.

- Så jeg synes lige, vi skal have ro på og ikke løbe ud og råbe ulven kommer, siger Dansk Folkepartis landbrugsordfører, Lise Bech.

Det er Bjørn Molt Petersen, uddannet cand.scient. i biologi og ph.d. fra Aarhus Universitet, der har gennemregnet Landbrugspakken med støtte fra en af pakkens største kritikere, Danmarks Naturfredningsforening.

Han kritiserer Landbrugspakken for at have regnefejl og for ikke at indeholde en usikkerhedsberegning. Det bakkes op af seks professorer, som anerkender alle forskerens konklusioner.

Sågar forskere fra Aarhus Universitet, som i sin tid stod bag de beregninger, som blev brugt til at udforme Landbrugspakken, anerkender mangler ved beregningerne. De er dog ikke enige om, hvad konsekvenserne er.

Lise Bech finder det dog kritisabelt, hvis forskerne har leveret mangelfulde beregninger.

- Vi (politikere red.) er ikke forskere eller professorer, vi er da nødt til at stole på det, vi får.

- Vi bestiller en vare, og den bliver leveret. Så kan man da ikke komme to år senere og sige, vi var også presset. Det synes jeg simpelthen ikke, siger hun.

Også miljø- og landbrugsordfører fra Liberal Alliance Carsten Bach (LA) anerkender, at der er store usikkerheder i forhold til pakken.

- Man får nok aldrig forskerne til at være fuldstændig enige. Vi bygger vores regulering på den nyeste og mest opdaterede viden, som er tilvejebragt via Aarhus Universitet.

- Vi kan ikke bygge vores regulering af landbruget på andet end det, siger Carsten Bach.