DF: Minister har svækket ældres chance for at få rejsepas

Køb af rejsepas har nemlig skullet foregå over nettet eller gennem en app. Men det er ikke alle ældre, der har mulighed eller teknologiske kompetencer til at benytte netbetaling, siger ældreordfører Karina Adsbøl (DF).

Dansk Folkeparti retter nu hård kritik af transportminister Benny Engelbrecht (S) for ikke at give ældre gode nok muligheder for at erhverve sig et af de nu udsolgte 50.000 rejsepas.

Hun mener, man burde have sikret sig, at der kunne betales med kontanter.

- Man har faktisk undladt at give muligheden til en gruppe.

- Der må være plads til, at man ikke forskelsbehandler på området, og at man sikrer, at ældre kan betale kontant. Man skal snart have apps til det ene og det andet, men det kan være svært for mange af de ældre, siger hun.

Rejsepassene har kostet 299 kroner og giver adgang til fri rejse indenrigs i otte dage i perioden fra 27. juni til 9. august.

De blev sat til salg tirsdag, og fredag morgen meldte DSB om udsolgt.

Karina Adsbøl kræver en beklagelse fra ministeren og mener også, der bør handles for at sikre, at ældre også får mulighed for på lige vilkår med yngre mennesker at få et rejsepas eller noget tilsvarende.

- Jeg synes, det er dybt urimeligt, og jeg synes, ministeren skal komme på banen med nogle løsningsforslag, siger hun.

Rejsepassene er en del af den såkaldte sommerpakke, som et flertal i Folketinget har indgået.

Aftalen afsætter 700 millioner kroner til at styrke turisme og aktiviteter i Danmark, og rejsepassene er en del af den plan.

Fik man ikke fat i et rejsepas, er det stadig muligt at købe en af de cirka en million billige orangebilletter, som DSB ligeledes udbyder. De kan dog heller ikke købe med kontanter.