DF: Kvotekonger køber sig adgang til Løkke via Løkkefonden

Det er den fornemmelse, fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) sidder tilbage med, efter FødevareWatch har afsløret, at Løkke i 2016 mødtes med en gruppe fiskere for at drøfte en presserende dagsorden i fiskeriet.

En gruppe storfiskere har via Løkkefonden købt sig adgang til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - og måske også indflydelse på regeringens fiskeripolitik.

Det skete i forbindelse med en årlig nytårskur i Thyborøn, hvor nogle af de samme fiskere deltog for at samle penge ind til Løkkefonden, som Løkke har stiftet - og som hans kone er bestyrelsesformand for.

- Politikere kan mødes med hvem de vil. Det behøver ikke nødvendigvis være styrende for deres politik. Men sammenholdt med de ting, der er kommet frem omkring Løkkefonden, så er det jo det billede, der står tilbage:

- At man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik, siger Ib Poulsen til Ritzau - og tilføjer, at han ikke har beviser.

Løkke forsikrer i en mail til FødevareWatch, at mødet ikke er styrende for regeringens politik. Det var en "rent praktisk ting", at mødet blev afholdt i Thyborøn, når han "alligevel var på de kanter".

Men Ib Poulsen er ikke overbevist. Han forventer en "god forklaring" fra Løkke, der onsdag skal i samråd for at svare på spørgsmål om hans relationer til storfiskere, populært kaldet kvotekonger:

- Han må komme ydmygt til samrådet, lægge sig fladt ned og sige, at han har relationer til kvotekongerne, som han ellers påstod ikke at have.

Ib Poulsen mener, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sidste år måske ikke var alene om at "modarbejde" arbejdet med at komme kvotekoncentrationen til livs med stramninger.

- Det bekræfter mig i, at det har været vanskeligt at få stramninger igennem, når størstedelen af donationerne kom fra de her fiskeskippere, som jo køber sig adgang til statsministeren, siger Ib Poulsen.

Spørgsmål: Siger du dermed, at det har påvirket regeringens politik?

- Det er det, jeg sidder med en følelse af. At det i første omgang mest var den daværende fiskeriminister, der var stopklodsen i forhold til stramninger.

- Men for mig tyder mere og mere på, at det er helt i toppen af regeringen, at de her interesser har været forsøgt varetaget.

Spørgsmål: Så du tror, at Løkke har været stopklods for stramninger?

- Jeg kan kun sige, hvad jeg fornemmer. Og med de ting, der er kommet frem, fornemmer jeg, at det har rødder helt op i toppen af regeringen og Venstre.

Fødevareordfører Simon Kollerup (S) påpeger, at Løkke på et samråd i november udtalte, at hans relation til storfiskere ikke havde noget med hans virke som statsminister at gøre.

- Den forklaring falder sammen bid for bid.

Spørgsmål: Men der er vel ikke noget galt i at mødes med erhvervsfolk?

- Jeg synes, det er meget tydeligt, at det møde, som kvotekongerne har fået med statsministeren, alene er kommet i kraft af de donationer, de har givet til Løkkefonden, siger Simon Kollerup.