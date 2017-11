DF: Køb ekstra akut-helikopter til nordjyder

- Vi har i finanslov-forhandlingerne blik for, at der desværre er for lange responstider. Specielt i nordjyske landdistrikter går der for lang tid, når man kommer til skade og har brug for hjælp, indtil akutbilen eller akuthelikopteren kommer frem, siger Peter Skaarup.

- Derfor foreslår vi, at man dels skal fortsætte bevillingen til akutbilen, dels også skal anskaffe en helikopter mere.

Spørgsmål: Hvad koster en ekstra helikopter?

- Forventningen er, at det koster 45 millioner kroner ekstra årligt at få en helikopter mere. De penge er godt givet ud, fordi det kan redde menneskers liv, siger Peter Skaarup.

Tre danske lægehelikoptere fløj i 2016 mere end 3500 gange til borgere, som skulle have akut hjælp. Det er 40 procent flere ture end i 2015.

I 2005 kom det første projekt med EU-støtte om en lægehelikopter i Niebøl lige syd for den dansk-tyske grænse. Helikopteren dækkede dele af Sønderjylland samt Slesvig-Holsten.

I 2010 indledte Region Sjælland og Region Hovedstaden et forsøg med en lægehelikopter. Den fik base i Ringsted og blev betalt af Trygfonden.

Året efter begyndte Region Midtjylland og Region Nordjylland et forsøg med en fælles helikopter med base i Flyvestation Karup.

Helikopterne drives af Falck DRF Luftambulance og SOS International.

Fra 2014 fik Danmark en landsdækkende tjeneste med tre helikoptere i Ringsted, Skive og Billund.