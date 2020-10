DF: Gebyr på sprogskoler skal skaffe penge til tidlig pension

Finansieringen til regeringens store prestigeprojekt - retten til tidlig pension - kan blandt andet ske ved at indføre et deltagergebyr på de danske sprogskoler.

Tidligere har partiet foreslået et krav om, at kiosker og pizzeriaer skal have elektroniske kasseapparater, så Skat får nemmere ved at kontrollere, hvor meget der bliver solgt.

Dansk Folkeparti valgte tidligere på dagen ikke at møde op til pensionsforhandlinger med regeringen, SF og Enhedslisten, som ellers sad klar i forhandlingslokalet.

Forklaringen var, at DF manglede nogle oplysninger fra regeringen, før der kunne indgås en aftale, lød det.

Senere på aftenen er alle fire partier gået i forhandlingslokalet sammen.

Et af stridspunkterne har været selve finansieringen af aftalen. Her vil regeringen, Enhedslisten og SF finde pengene ved at hæve skatter og afgifter, skriver TV2.

- Vi er i en coronatid, hvor vi har problemer med vores virksomheders afsætning og eksport specielt. Derfor er vi mere varsomme med at hæve skatter og afgifter, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til TV2.

DF's finansordfører, René Christensen siger samtidig, at partiet er klar til at tage regeringens model.

- Udfordringen er bare, at når vi kigger på modellen, så er der de første mange år nogle datahuller i det.

- Derfor bliver det lidt tilfældigt, hvem der får rettigheden til at gå på tidlig pension, siger han.

Af den grund vil DF også have, at der er flere, der kan gå på seniorpension.

I dag kan personer, der har seks år eller mindre til folkepensionen, og som kun kan arbejde 15 timer eller mindre om ugen, bruge seniorpension.

Dansk Folkeparti mener, at grænsen fremover skal gå ved 18 timer. Det vil inkludere flere i ordningen.

Ifølge Jyllands-Posten viser notater fra forhandlingerne, at en ny grænse på 17 timer vurderes at koste omkring 250 millioner kroner og reducere arbejdsstyrken med 500 fuldtidspersoner. De tal vil cirka blive fordoblet, hvis grænsen rykkes til 18 timer.