DF: Forsikringsselskaber skal indberette svindel til kommunen

Stod det til Dansk Folkeparti, skulle selskaberne have pligt til at indberette de kunder, der har svindlet, til kommunerne.

Derfor foreslår partiet i et beslutningsforslag at ophæve selskabernes tavshedspligt og indføre underretningspligt i stedet. Det oplyser retsordfører Peter Kofod Poulsen.

- Når man kommer frem til de her afgørelser, skal man tage fat i myndighederne. Vi vil gøre det lovpligtigt, at man underretter kommunen om den her svindel, siger han.

- I sager hvor der er tale om social bedrageri oveni, så vil man have mulighed for at se på, om det giver anledning til at ændre i støtten.

Ifølge en pressemeddelelse fra Pension og Forsikring hænger svindlen med personskader ofte sammen med erstatningen for tab af erhvervsevne på invaliditetsforsikringer.

Dansk Folkeparti vil have kommunerne til at undersøge, om en pågældende svindler snyder både forsikringsselskab og kommunekassen.

- Det vil være, hvis man afslører, at folk, som er sygemeldt, i virkeligheden har et arbejde, og det afdækkes i forbindelse med en sag om forsikringssvindel, siger Peter Kofod Poulsen.

- Så er det helt åbenlyst, at man skal tage fat i kommunen.

Spørgsmål: Hvad giver jer grund til at tro, at der er tale om et overlap?

- Vi har fået kendskab fra nogen i miljøet til, at det her skulle være ganske omfattende.

- En del af de her sager handler om personskader, hvor der er afsløret svindel. Her kunne man forestille sig, at den lokale kommune betaler penge til de her personer. Der synes vi, at det er rimeligt, at kommunen skal ind og kigge på de her sager.