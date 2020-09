DF: Et skråplan at museum vil fjerne eskimo-ordet

Blandt andet valgte isproducenten Hansens Is at ændre navnet på deres eskimo-is til "O'Payo".

Derudover kunne Nationalmuseet meddele, at det ville begynde arbejdet med at fjerne eskimo-ordet fra deres udstilling "Eskimoer og Grønland".

I dag, torsdag, skal kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) i samråd om anvendelse af det veldebatterede ord.

Det er stedfortrædende kulturordfører Pernille Bendixen (DF), som har indkaldt ministeren i samråd. Det sker på baggrund af Nationalmuseets beslutning, fortæller hun.

- Det (beslutningen red.), synes jeg, er et skråplan, og der har jeg simpelthen brug for en stærk kulturminister, der står vagt om den danske historie og det danske sprog, siger Bendixen.

Nationalmuseets beslutning skyldtes, at ordet af mange opfattes som nedsættende, har museumsdirektør Martin Appelt tidligere fortalt til Kristeligt Dagblad.

Pernille Bendixen (DF) synes dog, at det er "rigtig ærgerligt", at lige præcis et museum gør dette.

- Jeg synes jo om nogen, at et museum, og særligt et der får statsstøtte, har en særlig forpligtigelse i at holde fast i de her ting.

- Og så kan man udmærket, når man viser folk rundt, forklare, at det er et ord, som blev brugt nedsættende i datiden. Det er selvfølgelig ikke noget, vi gør i dag, siger hun.

I samrådet skal kultur-og kirkeminister Joy Mogensen (S) blandt andet svare på, om hun er enig med med Nationalmuseet i, at ordet "eskimo" ikke længere bør anvendes i museets udstillinger.

- Jeg håber da, at hun bakker mig op, og at hun siger, at hun heller ikke synes, at det er særligt smart, at man fjerner ord, som nok hører fortiden til, men som stadig eksisterer i nutiden, siger Pernille Bendixen (DF).

Samrådet begynder klokken 12.