DF: Eftergiv gæld for nyuddannede der flytter til provinsen

Det er et af flere elementer i et nyt udspil for landdistrikterne. Det præsenteres som optakt til forhandlingerne om regeringens nærhedsreform, som finder sted i foråret.

- Vi ønsker, at der sker noget, og at det ikke bare bliver ved snakken. Vi er nervøse for, at den her nærhedsreform i for høj grad kommer til at handle om, hvem der træffer beslutningerne.

- Det er fint at have den diskussion. Men det skal jo også handle om, hvordan vi rent faktisk får forstærket væksten og bosætningen i vores landdistrikter, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Avisen Danmark.

Partiet har også andre forslag som at flytte flere statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner ud af de store byer. Det vil fortsætte den udflytning, som den tidligere borgerlige regeringen satte i gang.

Et tredje forslag er at genindføre lokale folkeafstemninger i skoledistrikter, hvis kommunen planlægger at lukke en skole.

DF's forslag tager udgangspunkt i syv indsatsområder. En anden idé er at hæve kørselsfradraget for borgere, der bor i landdistrikterne eller pendler dertil på arbejde.

Derudover foreslår partiet, at man opretter et ministerium for landdistrikter. Det skal have hovedsæde i Skive og sørge for, at flere unge uddanner sig inden for landbrug, turisme og industri.

Det fremgår ikke, om der er en minimumsgrænse for, hvor længe de unge skal bosætte sig for at få eftergivet gæld.

Forslaget er inspireret af en model i Norge, hvor borgere, der har arbejde og bopæl i visse regioner, blandt andet kan få eftergivet op til 25.000 norske kroner (omkring 18.000 danske) om året af deres studiegæld.

Til forskel fra den danske SU-model, låner de norske studerende deres SU, der derfor skal betales tilbage til staten igen.

Indenrigsminister Kaare Dybvad (S) er overordnet positiv over for udspillet.

- Det er visionært, og jeg er kun glad for, at de også spiller ind i denne diskussion, som er så vigtig for, at vores land hænger sammen, siger han til TV2 News.

Han er dog også skeptisk over for visse punkter som at oprette et nyt landdistriktsministerium.

- Rigtig mange af de arbejdspladser, der skulle flytter derop, ligger i dag i Nykøbing Falster. Det vil være ærgerligt at flytte arbejdspladser fra et område, som kæmper lidt med at få det til at hænge sammen og så til et andet, siger han.