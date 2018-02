DF: Dræb danske statsborgere i hellig krig

- Hvis en specialstyrke møder dem, er det meget fornuftigt set ud fra et sikkerhedssynspunkt at eliminere den fjende og sørge for, at de her mennesker ikke er i stand til at rejse tilbage og eventuelt lave et terrorangreb på dansk jord, siger han til Jyllands-Posten.

Han mener, at danske efterretningstjenester skal dele oplysninger med allierede styrker, så man kan gå efter specifikke bygninger, hvor danske fremmedkrigere måtte opholde sig opholder sig.

Inspirationen er ifølge Kofod Poulsen hentet i Frankrig, der har givet irakiske specialenheder navne og fotos af franske statsborgere, som skal dræbes for at undgå, at de vender tilbage til Frankrig og begå terror, skriver Jyllands-Posten.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil over for avisen ikke kommentere forslaget på grund af efterretningstjenesternes fortrolige arbejdsmetoder.

Den konservative retsordfører, Rasmus Jarlov, ser store juridiske problemer ved forslaget.

- Det er en glædelig begivenhed, når en IS-kriger falder.

- Men det lyder svært foreneligt med den måde, man skal opføre sig på som stat at ville sende dødspatruljer ud for at slå dem ihjel med den begrundelse, at vi vil undgå et retsopgør, siger han til Jyllands-Posten.

Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, er målløs.

- Hvis DF virkelig foreslår, at man skal slå danske statsborgere ihjel uden nogen beviser for, at de har begået konkrete forbrydelser, så er vi ude på et skråplan, som jeg næsten ikke har ord for at beskrive, hvor langt ude det er, siger han.