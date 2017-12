DF: Danmark bør anerkende Jerusalem som hovedstad

- Man er nødt til at se realistisk på tingene. Jerusalem er Israels hovedstad. Det er der, hvor Israel har sin regering, parlament og højesteret. Det er et faktum, siger han.

Trump's udmelding betyder også, at USA vil flytte deres ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Og her ønsker Espersen at følge trop.

- Jeg mener, at vi i Danmark også skal flytte vores ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Det vil klæde den danske regering at følge trop med USA, lyder det.

Espersens kommentar kommer samtidig med, at regeringspartiet Venstre tog afstand fra USA's beslutning og kritiserede Trump for at besværliggøre en mulig fredsproces mellem Israel og Palæstina.

- Vi taler om en atombombe, som han potentielt kaster ind i en meget anspændt situation, siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, til DR.

Søren Espersen mener dog ikke, at denne beslutning vil skade fredsprocessen mellem Israel og Palæstina. Han mener faktisk slet ikke, at der er nogen fredsproces i gang.

- Jeg synes, at det er udmærket, at det bliver slået fast, at Jerusalem er Israels hovedstad. Så må palæstinenserne, hvis de får en stat, have deres hovedstad et andet sted, siger han.

Socialdemokratiet, SF og Venstre taget afstand fra USA's beslutning.