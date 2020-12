Cyklist uden lys påkørt og dræbt på landevej i Vestjylland

En 84-årig cyklist har torsdag mistet livet i en trafikulykke på landevejen mellem Torsted og Grønbjerg i Vestjylland.

Det oplyser vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Den 84-årige mand bliver ramt af en bilist, som har forklaret, at han kommer kørende på den her mørke landevej i østlig retning mod Vildbjerg, da han pludselig ser en cyklist foran sig, men han kan ikke nå at undvige, fordi cyklisten kører uden lys, siger vagtchefen.