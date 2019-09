Cyklist dræbt af bil på sønderjysk landevej

Der er en bilinspektør på vej til Marstrupvej, for at lave undersøgelser i forbindelse med uheldet. Vejen vil være spærret et stykke tid endnu. Cyklisten er afgået ved døden. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 24, 2019

Accounts Link another account you own Team invitations Home @RuneOgendahl MVJPoliti's avatar MV-Jyllands Politi @MVJPoliti 11m Henrik er hjemme i god behold #politidk Reply 1Retweet 2Like More options Show this thread Magnus Ranstorp Retweeted AndersKretz's avatar Anders Kretz @AndersKretz 12m Precis som @MagnusRanstorp säger bör en förundersökning gällande krigsbrott kunna inledas bara baserat på offentligt tillgängliga bilder. En sådan förundersökning skulle vara viktig signal för svenskt rättsväsende att sända just nu. svt.se/nyheter/lokalt... Reply 4Retweet 14Like More options NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 12m "I think Barstool is a nostalgic callback to the idea that the more offensive you are, the more free you're being, and it's also a kind of cultural preservation project for bros," Lisa Nakamura, a professor at the University of Michigan, said. nbcnews.to/2mhbap3 7Reply 5Retweet 9Like More options NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 14m President Trump ordered his staff to freeze nearly $400M in aid to Ukraine days before a phone call in which he pressured the Ukrainian leader to investigate the family of political rival, fmr. VP Biden, AP reports. nbcnews.to/2mmxb5B 34Reply 69Retweet 97Like More options Magnus Ranstorp Retweeted AlArabiya_Eng's avatar Al Arabiya English @AlArabiya_Eng 27m Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen and militias in Iraq "are all Iran," a representative of the Iranian Supreme Leader Ali Khamenei says, adding that Iran is no longer confined to a specific geographical area. english.alarabiya.net/en/News/2019/0... 2Reply 13Retweet 11Like More options PernilleRosen's avatar Pernille Rosendahl @PernilleRosen 23m Jeg glæder mig til igen at spille Heart Museum i #herning d.2 oktober. Du er velkommen gig.to/pernillerosend... ?? 1Reply 1Retweet 1Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 24m Der er en bilinspektør på vej til Marstrupvej, for at lave undersøgelser i forbindelse med uheldet. Vejen vil være spærret et stykke tid endnu. Cyklisten er afgået ved døden. #politidk Reply Retweet Like More options Magnus Ranstorp Retweeted Sociologi_SU's avatar Sociologi SU @Sociologi_SU 22h - Just nu känns det som att man samlar allt man kommer på för att visa handlingskraft, men man adresserar inte de viktigaste aspekterna. @amirrostami_ , som forskar om kriminella gängs organisering, efterlyser en analys av hur polisens verktyg använts. svd.se/gangforskare-e... Reply 10Retweet 7Like More options NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 26m Survivors said that after taking what they believed to be cocaine, "people immediately began to drop," according to a statement from federal prosecutors. nbcnews.to/2kL93JG 4Reply 8Retweet 12Like More options SSJ_LFPoliti's avatar Sydsjællands Politi @SSJ_LFPoliti 28m Slagelse Der afvikles idag mellem 8-16 øvelse i og omkring Vestsjællandscenteret, Østerbro 4 i Slagelse. I øvelsen indgår indsatsledere fra Slagelse Brand & Redning og Sydsjælland og Lolland Falsters Politi. Man vil opleve udrykningskøretøjer med "blåt blink" God dag #politidk Reply Retweet 1Like More options AFP's avatar AFP news agency @AFP 31m World Cup brings hope to Japan's tsunami-hit 'rugby town'. Kamaishi was one of the areas hardest-hit by the 2011 earthquake and tsunami, losing more than 1,000 people as homes, vehicles and buildings were washed away u.afp.com/JE3S #rugbyworldcup2019 Reply 8Retweet 9Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 37m Marstrupvej er spærret i begge retninger på grund af færdselsuheldet. Derer p.t. kø ca. 2 km. i hver retning fra uheldsstedet ved Ravnsbjergforte. Find alternativ rute. #politidk Reply 1Retweet 2Like More options BeredskabOest's avatar Beredskab Øst @BeredskabOest 39m Branden er nu under kontrol og de første brandkøretøjer begynder at pakke sammen. Vi er væk fra stedet indenfor 30 min. #berosdk Beredskab Øst @BeredskabOest @BeredskabOest er tilstræbt tilstede ved Vestbuen og Bispevangen #Ballerup, hvor der er brand i flere kolonihavehuse. Vi har udlagt de store slanger og er igang med at begrænse branden #berosdk Reply 1Retweet 1Like More options NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 45m Arguably, the dire situations experienced by many Cambodian women are represented by each strand of their hair that is shipped across the world, ending up on the heads of many women in the US. nbcnews.to/2mb9RrJ (6/6) #NBCNewsThreads 4Reply 17Retweet 22Like More options Show this thread NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 47m Cambodian hair has particular appeal to black women, said Janice Wilson, an African American woman who ran a business collecting hair from women in Cambodia that she then sold in the US. nbcnews.to/2mb9RrJ (5/6) 2Reply 14Retweet 20Like More options Show this thread AFP's avatar AFP news agency @AFP 49m Degas and his dancers. New show demolishes the myth that he worked in the wings of the Paris Opera to produce his staggering pictures u.afp.com/JE3J 2Reply 15Retweet 29Like More options NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 50m 4,500,000 Cambodians are near-poor, according to the World Bank. 90% percent of them live in the countryside. Their poverty and abandonment leave them vulnerable. "I will sell [my hair] again if I don't have money," Van Sariem says. nbcnews.to/2mb9RrJ (4/6) 2Reply 15Retweet 17Like More options Show this thread NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 52m Shampoo and conditioner in this community are hard to come by -- as are food, plumbing, electricity, sanitation, medical care, a sustainable income and job skills. nbcnews.to/2mb9RrJ (3/6) 5Reply 13Retweet 25Like More options Show this thread NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 54m Cambodian poverty is feeding American demands for extensions, weaves & wigs of human hair. There's an impact on those sacrificing their appearance to make ends meet. "I feel regret for cutting my hair off. I don't feel made up," Pheng Sreyvy says. nbcnews.to/2mb9RrJ (2/6) 2Reply 15Retweet 19Like More options Show this thread SSJ_LFPoliti's avatar Sydsjællands Politi @SSJ_LFPoliti 56m Fotovognen holder lige nu på Karrebækvej i Næstved Kommune. - Vær opmærksom på din fart.#politidk Reply 1Retweet 2Like More options NBCNews's avatar NBC News @NBCNews 57m For women in Cambodia with such little means, their hair can at times serve as an insurance policy, backup plan and rainy day fund. nbcnews.to/2mb9RrJ (1/6) 6Reply 45Retweet 73Like More options Show this thread nsnielsen's avatar Nicolas S. Nielsen @nsnielsen 1h Ikke hver dag at forsiderne på @informeren og @jyllandsposten er stort set enslydende. #dkmedier 1Reply Retweet 8Like More options dmidk's avatar DMI @dmidk 1h Vi får i dag mest skyet vejr med lidt regn hist og her, men i eftermiddag klarer lidt op i de sydvestlige egne. Fortsat lunt med op mellem 15 og 20 grader, og svag til jævn sydøstlig vind. ???Se prognoser på hjemmesiden: dmi.dk/danmark/ Reply 2Retweet 8Like More options AFP's avatar AFP news agency @AFP 1h Children and the elderly are given oxygen by Red Cross volunteers in Jambi, Indonesia. Widespread forest fires have been spewing a toxic haze across Southeast Asia, forcing the closure of schools and airports. Thousands of firefighters are battling the flames Reply 37Retweet 31Like More options politi, ret og beredskab @RuneOgendahl MVJPoliti's avatar MV-Jyllands Politi @MVJPoliti 11m Henrik er hjemme i god behold #politidk Reply Retweet Like More options Show this thread SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 24m Der er en bilinspektør på vej til Marstrupvej, for at lave undersøgelser i forbindelse med uheldet. Vejen vil være spærret et stykke tid endnu. Cyklisten er afgået ved døden. #politidk Reply Retweet Like More options SSJ_LFPoliti's avatar Sydsjællands Politi @SSJ_LFPoliti 28m Slagelse Der afvikles idag mellem 8-16 øvelse i og omkring Vestsjællandscenteret, Østerbro 4 i Slagelse. I øvelsen indgår indsatsledere fra Slagelse Brand & Redning og Sydsjælland og Lolland Falsters Politi. Man vil opleve udrykningskøretøjer med "blåt blink" God dag #politidk Reply Retweet 2Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 37m Marstrupvej er spærret i begge retninger på grund af færdselsuheldet. Derer p.t. kø ca. 2 km. i hver retning fra uheldsstedet ved Ravnsbjergforte. Find alternativ rute. #politidk Reply 1Retweet 3Like More options BeredskabOest's avatar Beredskab Øst @BeredskabOest 39m Branden er nu under kontrol og de første brandkøretøjer begynder at pakke sammen. Vi er væk fra stedet indenfor 30 min. #berosdk Beredskab Øst @BeredskabOest @BeredskabOest er tilstræbt tilstede ved Vestbuen og Bispevangen #Ballerup, hvor der er brand i flere kolonihavehuse. Vi har udlagt de store slanger og er igang med at begrænse branden #berosdk Reply 1Retweet 1Like More options SSJ_LFPoliti's avatar Sydsjællands Politi @SSJ_LFPoliti 56m Fotovognen holder lige nu på Karrebækvej i Næstved Kommune. - Vær opmærksom på din fart.#politidk Reply 1Retweet 2Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 1h Vi har et alvorligt færdselsuheld på Marstrupvej ved Ravnsbjergforte. En cyklist er kørt ned. Der er en del trafik på stedet. Vi hensyn og giv plads til udrykningskøretøjer, der er på vej til stedet. p.t. intet yderligere. #politidk Reply 3Retweet 4Like More options BeredskabOest's avatar Beredskab Øst @BeredskabOest 1h @BeredskabOest er tilstræbt tilstede ved Vestbuen og Bispevangen #Ballerup, hvor der er brand i flere kolonihavehuse. Vi har udlagt de store slanger og er igang med at begrænse branden #berosdk Reply 2Retweet 3Like More options MVJPoliti's avatar MV-Jyllands Politi @MVJPoliti 1h EFTERLYSNING 48 årige Henrik Ejnar Sørensen. Han er 172cm høj, skaldet med kort mørkt hår i siderne. Iført camouflagevest, mørke jeans og træsko. Han bærer briller. Sidst set g.d. kl. 1700, hvor han forlod hjemmet i Thyholm i nedtrykt sindstilstand #politidk Reply 4Retweet 3Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 1h Vores patrulje i Varde har anholdt 3 mænd efter de havde lavet 2 indbrud i Varde. Tyvekosterne ligeledes sikret. De sidder nu på politigården og afventer nærmere. #politidk Reply 1Retweet 9Like More options KobenhavnPoliti's avatar Københavns Politi @KobenhavnPoliti 2h Vedr. eksplosion på Røde Mellemvej så arbejder politiet stadig på stedet. Afspærring af Røde Mellemvej mellem Vejlands Alle og Peder Lykkes Vej må forventes at vare til først på formiddagen. Vær tålmodig og find alternative veje uden om politiets afspærringer. #politidk Reply 2Retweet 6Like More options DanskTrafikinfo's avatar Dansk Trafikinfo @DanskTrafikinfo 3h #DSB: Togene holder i øjeblikket stille mellem København H og CPH Lufthavn . bit.ly/togdriften Reply Retweet Like More options KobenhavnPoliti's avatar Københavns Politi @KobenhavnPoliti 3h Politiet er kørt til anmeldelse om eksplosion i et spisested på Røde Mellemvej på Amager. Politiet er massivt til stede i området hvor man må forvente afspærring af Røde Mellemvej. Ingen meldinger om tilskadekomne. # politidk Reply 2Retweet 8Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 5h 24 årig mand fra Aabenraa anholdt og sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer samt for kørsel i frakendelsestiden. #politidk Reply Retweet 4Like More options HBeredskab's avatar Hovedstadens Beredskab @HBeredskab 8h #HBeredskab efterslukning med drejestige #Kirkebjerg Søpark Reply Retweet 2Like More options HBeredskab's avatar Hovedstadens Beredskab @HBeredskab 9h #HBeredskab efterslukning med drejestige #Kirkebjerg Søpark Reply Retweet 2Like More options HBeredskab's avatar Hovedstadens Beredskab @HBeredskab 9h #HBeredskab, status #Kirkebjerg Søpark. Brand i større træbygning bredt sig til taget i administrationsbygning i to etager. Indsat drejestige med caps skum og to røgdykkereture indvendigt. Nu kun efterslukning og udluftning. Reply 1Retweet 3Like More options VestegnsPoliti's avatar Vestegnens Politi @VestegnsPoliti 9h Redning/Brand og politi tilstede Kirkebjerg Søpark 7, Brøndby ifbm en brand i Kontorbygning. Ingen tilskadekomne #politidk Reply Retweet 3Like More options SjylPoliti's avatar Sydjyllands Politi @SjylPoliti 9h Esbjerg: Den 23 årige mand på motorvejen forstod ikke helt beskeden. Truffet igen. Havde også efterladt kuffert og andre ejendele i Østerbyen. Manden bliver nu genforenet med sine ejendele. Vagtchefen. #politidk 1Reply Retweet 13Like More options TrekantBrand's avatar TrekantområdetsBrand @TrekantBrand 10h BAMSES BRANDSKOLE Idag har vi også afviklet Bamses Brandskole for over 120 elever fra skolerne i @VejleKommune Projektet styres af vores forebyggende afdeling, og drives af en gruppe dedikerede brandmænd fra stationen i Vejle. Reply 1Retweet 3Like More options HBeredskab's avatar Hovedstadens Beredskab @HBeredskab 10h #HBeredskab er til ild i bygning, #Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester. Vi arbejder på stedet for at forhindre branden breder sig til hovedbygningen. Reply Retweet Like More options Back to politi, ret og beredskab Danske medier @EkstraBladet jyllandsposten's avatar Jyllands-Posten @jyllandsposten 24s Avis: Topdemokrat afsøger stemning for rigsretssag mod Trump dlvr.it/RDlL3L Reply Retweet Like More options tv2newsdk's avatar TV 2 NEWS @tv2newsdk 12m Video ryster russerne: Blev overfaldet af politiet og dømt for vold. nyheder.tv2.dk/udland/2019-09... Reply Retweet 1Like More options borsendk's avatar Børsen @borsendk 21m Investor Live: Ny melding i handelskrigen giver små plusser i Asien bit.ly/2mI5ggJ Reply Retweet Like More options DRNyheder's avatar DR Nyheder @DRNyheder 38m Britisk højesteret gør klar til at smide brexit-bombe dlvr.it/RDlFKg Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 52m AGF-angriber forsikrer: - Vi lader os ikke rive med af Aarhus-feber ift.tt/2mku0eI Reply Retweet Like More options borsendk's avatar Børsen @borsendk 57m "Med så betydelige grønne investeringer er der grund til agtpågivenhed. De grønne investeringer er ofte illikvide og med usikker prisfastsættelse." #dkpol #dkøko borsen.dk/nyheder/opinio... Reply Retweet Like More options borsendk's avatar Børsen @borsendk 1h Det sker i dag: Brexit-dom fra britisk højesteret bit.ly/2mJfSvY Reply Retweet Like More options jyllandsposten's avatar Jyllands-Posten @jyllandsposten 1h Påkørsel har standset togtrafik mod Københavns Lufthavn dlvr.it/RDl9bV Reply Retweet Like More options jyllandsposten's avatar Jyllands-Posten @jyllandsposten 1h Kommune ser intet galt i anbefaling af kviklån til borgers gebis dlvr.it/RDl9Zh Reply Retweet Like More options DRNyheder's avatar DR Nyheder @DRNyheder 1h Apple-opdatering giver dig bedre kontrol over dine data dlvr.it/RDl9K0 Reply Retweet 3Like More options DRNyheder's avatar DR Nyheder @DRNyheder 1h Humørbombe fra populært Netflix-show står frem som hiv-positiv: 'Der er emner, man er nødt til at tale om' dlvr.it/RDl9Jg Reply Retweet Like More options politiken's avatar Politiken @politiken 1h Dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken' er ude nu. Du kan lytte med i vores app Politiken Podcast eller lige her politiken.dk/podcast/dulytt... Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 1h Mistanke om urent trav: Erhvervsforeninger presser byrådet i sag om privat hjemmepleje (Dette er en plus-artikel) ift.tt/2mKvorr Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 1h Tvist om unfair konkurrence: Arbejdsgiverforening styrker fokus på Aarhus (Dette er en plus-artikel) ift.tt/2mdPPwL Reply Retweet Like More options borsendk's avatar Børsen @borsendk 1h Morgenbriefing: Tidligere Danske Bank-chef i Estland forsvundet, Spies i gang igen bit.ly/2lf2zCV Reply Retweet 1Like More options jyllandsposten's avatar Jyllands-Posten @jyllandsposten 1h Danske fonde står bag lønpakken: Ukendt biotekchef står til gevinst på 200 mio. kr. dlvr.it/RDl7Hh Reply Retweet Like More options jyllandsposten's avatar Jyllands-Posten @jyllandsposten 1h Trump: Jeg har ikke fået en nobelpris grundet uretfærdighed dlvr.it/RDl7HZ Reply 1Retweet 1Like More options jyllandsposten's avatar Jyllands-Posten @jyllandsposten 1h FN-chef efter topmøde: Vi kan vinde klimaræset dlvr.it/RDl7FZ Reply Retweet Like More options politiken's avatar Politiken @politiken 1h Anklager om voldtægt og sadistisk sex vælter »intellektuel rockstjerne« politiken.dk/kultur/art7384... Reply Retweet 1Like More options DRNyheder's avatar DR Nyheder @DRNyheder 2h Nasa og Lockheed indgår milliardaftale om ny månelanding dlvr.it/RDl4Sm Reply Retweet 1Like More options tv2newsdk's avatar TV 2 NEWS @tv2newsdk 2h Thairestaurant på Amager er ramt af eksplosion. nyheder.tv2.dk/krimi/2019-09-... 2Reply Retweet 1Like More options ingdk's avatar Ingeniøren @ingdk 2h Grøn omstilling gør beton mere klimaskadelig ?? ing.dk/228888?utm_sou... Reply Retweet Like More options Breaking @MagnusBjerg Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 1m Global stocks inch up on trade hopes but growth fears temper gains reuters.com/article/us-glo... 1Reply 4Retweet 9Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 6m Ex-Wall Street banker Sean Stewart guilty in second insider trading trial reut.rs/2kLjAoc 3Reply 12Retweet 25Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 10m South Korea's KOGAS signs 15-year contract with BP to import U.S. LNG reuters.com/article/us-sou... Reply 7Retweet 11Like More options tv2newsdk's avatar TV 2 NEWS @tv2newsdk 12m Video ryster russerne: Blev overfaldet af politiet og dømt for vold. nyheder.tv2.dk/udland/2019-09... Reply Retweet 1Like More options nytimes's avatar The New York Times @nytimes 12m As Oktoberfest celebrations begin, a German court ruled that hangovers are an illness, and companies cannot market food and drink products as cures nyti.ms/2ldgsSc 8Reply 59Retweet 131Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 16m Samsung Display plans $11 billion investment in South Korean LCD plant: report reuters.com/article/us-sam... Reply 7Retweet 15Like More options TIME's avatar TIME @TIME 17m At the U.N., Trump focuses on religious freedom not climate mag.time.com/ZK9iwfA 19Reply 20Retweet 49Like More options CNBC's avatar CNBC @CNBC 18m Here's how much extra money young people make from side hustles. (via @CNBCMakeIt) cnb.cx/2AB0khf 2Reply 3Retweet 9Like More options omni_red's avatar Omni @omni_red 19m Unikt åtal om hets mot folkgrupp efter nazistmarsch omni.se/unikt-atal-om-... Reply 1Retweet Like More options Omni Retweeted OmniPolitik's avatar OmniPolitik @OmniPolitik 20m Fem M-ledamöter: Utjämning skapar en pomperipossaskatt omni.se/fem-m-ledamote... @BeatriceAsk2 @KarapetArin @Mariastockhaus @moderaterna @ModeratSthlm Reply 1Retweet Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 21m Under pressure on climate, Big Oil pitches to the young reuters.com/article/us-cli... 1Reply 7Retweet 22Like More options MailOnline's avatar Daily Mail Online @MailOnline 22m Deer oh dear... Animal trapped in floodwater is freed when group of cyclists pull it to safety by its antlers trib.al/90fMddy Reply 2Retweet 5Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 26m Japan's Motegi says no concern regarding U.S. threats of additional tariffs on Japan's autos reut.rs/2lfyoLT 2Reply 10Retweet 19Like More options TIME's avatar TIME @TIME 27m "How understanding the history of the earth's climate can offer hope amid crisis" mag.time.com/CKLLNw7 3Reply 11Retweet 22Like More options nytimes's avatar The New York Times @nytimes 27m "Years ago, in an effort to answer a perennial question -- what's the best way to boil an egg? -- I hatched a plan using the only method I know: lots and lots of testing," writes @kenjilopezalt nyti.ms/2mbZsvL 5Reply 11Retweet 46Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 31m U.S.-Japan trade deal hits snag as Tokyo seeks assurances on car tariffs reuters.com/article/us-usa... 2Reply 13Retweet 15Like More options AFP's avatar AFP news agency @AFP 31m World Cup brings hope to Japan's tsunami-hit 'rugby town'. Kamaishi was one of the areas hardest-hit by the 2011 earthquake and tsunami, losing more than 1,000 people as homes, vehicles and buildings were washed away u.afp.com/JE3S #rugbyworldcup2019 Reply 8Retweet 9Like More options TIME's avatar TIME @TIME 32m Twenty people have been killed and seventy hurt after protests in Indonesia's Papua province mag.time.com/XThwGVD 3Reply 55Retweet 42Like More options SkyNewsBreak's avatar Sky News Breaking @SkyNewsBreak 35m The Civil Aviation Authority says more than 14,700 Thomas Cook customers have been repatriated to the UK and a further 74 flights are scheduled today to bring back another 16,500 British holidaymakers 6Reply 16Retweet 28Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 36m Time for Iran to take steps to defuse tensions: Macron reut.rs/2mlIpas 9Reply 19Retweet 52Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 41m China pledges new impetus in climate efforts after 2020 reuters.com/article/us-cli... 15Reply 16Retweet 43Like More options nytimes's avatar The New York Times @nytimes 42m Updated: More than half of the 235 House Democrats now support an impeachment inquiry against President Trump, according to a New York Times survey and public statements nyti.ms/2mkmK2s 53Reply 157Retweet 364Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 46m Dollar finds support as trade talks stay on track, euro nurses losses reut.rs/2mczcBr 2Reply 8Retweet 23Like More options AFP's avatar AFP news agency @AFP 49m Degas and his dancers. New show demolishes the myth that he worked in the wings of the Paris Opera to produce his staggering pictures u.afp.com/JE3J 2Reply 15Retweet 29Like More options Reuters's avatar Reuters Top News @Reuters 50m U.S.-China trade talks will resume in two weeks: Mnuchin reuters.com/article/us-usa... 12Reply 29Retweet 47Like More options MailOnline's avatar Daily Mail Online @MailOnline 52m This little girl was not feeling great during the flight?? via @ViralHog 2Reply 10Retweet 34Like More options CNBC's avatar CNBC @CNBC 53m Your Postmates order might soon be delivered by an autonomous bot. Here's what you need to know about the new deal between Postmates and Phantom Auto. cnb.cx/2kyLF1X Reply 4Retweet 10Like More options MailOnline's avatar Daily Mail Online @MailOnline 55m Giant 32FT CROCODILES preyed on dinosaurs 210 million years ago, experts say after finding fossilized teeth in Africa trib.al/HA7ZhHb Reply 3Retweet 6Like More options Lokalsprøjter @RuneOgendahl viborgfolkeblad's avatar Viborg Stifts Folkeblad @viborgfolkeblad 26m Ny Fischers Plads får flere p-pladser - og bliver pænere ift.tt/2mfsxqa Reply Retweet Like More options tv2lorry's avatar TV 2 Lorry @tv2lorry 48m Dansk museum vinder international pris tv2lorry.dk/artikel/dansk-... Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 52m AGF-angriber forsikrer: - Vi lader os ikke rive med af Aarhus-feber ift.tt/2mku0eI Reply Retweet Like More options StiftenAGF's avatar Stiften AGF @StiftenAGF 53m AGF-angriber forsikrer: - Vi lader os ikke rive med af Aarhus-feber #ultratwitteragf ift.tt/2mku0eI 1Reply Retweet 4Like More options hsfodk's avatar Horsens Folkeblad @hsfodk 59m Enhedslisten om grundlovsceremoni på rådhuset: Lad folk selv bestemme, hvem de vil trykke hånd med ift.tt/2mCgcMO Reply Retweet Like More options vafodk's avatar Vejle Amts Folkeblad @vafodk 1h Kommunen søger gode idéer: Hvordan udvikler vi forskellige boformer og spændende byliv #vaf ift.tt/2mLbyMR Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 1h Mistanke om urent trav: Erhvervsforeninger presser byrådet i sag om privat hjemmepleje (Dette er en plus-artikel) ift.tt/2mKvorr Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 1h Tvist om unfair konkurrence: Arbejdsgiverforening styrker fokus på Aarhus (Dette er en plus-artikel) ift.tt/2mdPPwL Reply Retweet Like More options tv2lorry's avatar TV 2 Lorry @tv2lorry 1h Påkørsel standser togtrafik mod Københavns Lufthavn tv2lorry.dk/artikel/paakoe... Reply Retweet Like More options tv2lorry's avatar TV 2 Lorry @tv2lorry 1h Thairestaurant på Amager er ramt af eksplosion tv2lorry.dk/artikel/thaire... Reply Retweet Like More options viborgfolkeblad's avatar Viborg Stifts Folkeblad @viborgfolkeblad 1h Viborg Domkirke siger nej til regnbueflag: - Det var faktisk en svær diskussion ift.tt/2mdHNnB Reply Retweet Like More options TV2Nord's avatar TV2 Nord @TV2Nord 1h Hærværk mod gravsteder: Nu begynder retssagen mod 46-årig mand dlvr.it/RDl64f Reply Retweet Like More options fyensdk's avatar fyens.dk @fyensdk 1h Nok er nok: Vil stoppe gaderæs med bump i industrikvarteret ift.tt/2mEB7yN #fyensdk Reply Retweet Like More options sndk_nyheder's avatar SN.dk @sndk_nyheder 1h Seneste nyt fra Danmark og Verden #nyheder: Danskerne kan ikke finde rundt i sundt og usundt Med få klik på nettet kan alt fra rødvin til tandpasta gå fra sundt til livsfarligt. Den slags modsatrettet sundhedsinformation forvirrer danskerne, viser en und... sn.dk/Danmark/Danske... 1Reply Retweet Like More options sndk_nyheder's avatar SN.dk @sndk_nyheder 1h Seneste nyt fra Danmark og Verden #nyheder: Svend Lings er villig til at gå i fængsel for sin sag Den pensionerede læge Svend Lings stopper ikke med at rådgive syge mennesker om, hvordan de kan gøre en ende på tilværelsen. Selv om Højesteret mandag har i... sn.dk/Danmark/Svend-... Reply Retweet Like More options stiftendk's avatar Stiften.dk @stiftendk 2h Debat: Hverdag i Velfærdsdanmark. Den Gamle By har sat nutiden på museum ift.tt/2mIk0MK Reply Retweet Like More options sndk_nyheder's avatar SN.dk @sndk_nyheder 3h Seneste topnyhed på sn.dk : #nyheder Ny torskeregel truer turbåde Torskebestanden i Østersøen er under pres, og EU Kommissionen lægger nu op til strengere kvoter for både erhvervs- og sportsfiskere. For lystfiskere lyder forslaget, at ... sn.dk/Nordsjaelland/... Reply Retweet Like More options TV2Nord's avatar TV2 Nord @TV2Nord 9h Buschauffører demonstrerer igen: - Vi har ikke tid til vores pauser dlvr.it/RDk90x Reply Retweet 2Like More options sndk_nyheder's avatar SN.dk @sndk_nyheder 9h Seneste nyt fra Danmark og Verden #nyheder: Fifa kårer Lionel Messi som verdens bedste i 2019 Lionel Messi er ifølge Fifa verdens bedste fodboldspiller i sæsonen 2018/19. Argentineren fik prisen ved uddelingen "The Best Fifa Football Awards". sn.dk/Sport/Fifa-kaa... Reply Retweet 1Like More options tvmidtvest's avatar TV MIDTVEST @tvmidtvest 9h Nu kan hjemløse overnatte i en hytte på havnen i #Thisted tvmidtvest.dk/artikel/nu-kan... Reply Retweet Like More options #anklager NjylAnklagere's avatar Nordjyske anklagere @NjylAnklagere 16h 42 årig kvinde varetægtsfængslet i 4 uger ved Retten i Hjørring for at have tildelt samlever et stik med kniv, der medførte et behandlingskrævende sår i højre side af overkroppen. SSJ / #anklager Reply 4Retweet 2Like More options AnklagerMVSJ's avatar Midt- og Vestsjællands Anklagere @AnklagerMVSJ 16h Retten i Roskilde: Dna på en skruetrækker var medvirkende til, at en 48-årig mand i dag blev idømt 60 dages betinget fængsel for at være brudt ind og have stjålet et fjernsyn og anden elektronik fra et privat hjem i Greve ved årsskiftet 2017/2018. #anklager /trl 1Reply 1Retweet 5Like More options Show this thread OjylPoliti's avatar Østjyllands Politi @OjylPoliti 17h En 36-årig tyrkisk statsborger er i dag blevet idømt 13 års fængsel af Retten i Aarhus for sidste år at have dræbt sin kone med adskillige knivstik i en lejlighed i Hasle. Desuden blev han udvist af Danmark for bestandigt. #politidk #anklager politi.dk/oestjyllands-p... 1Reply 1Retweet 22Like More options OjylPoliti's avatar Østjyllands Politi @OjylPoliti 18h Den 24-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger, så udvisningen kan effektueres #anklager #politidk Østjyllands Politi @OjylPoliti Grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 11.00, hvor vi fremstiller en 24-årig mand fra Tanzania, der sigtes for ulovligt ophold i landet. Udlændingestyrelsen har besluttet, at manden skal udvises af landet med indrejseforbud i to år #anklager #politidk 1Reply Retweet 6Like More options AnklagerSJYL's avatar AnklagerSydjylland @AnklagerSJYL 20h 44-årig mand havde rigeligt fart på, da han kørte på hovedvejen ved Endrup. Så travlt at han overså, at han overhalede færdselspolitiet, som indledte en måling af ham. Den endte på mindst 129 km/t. Han blev idømt en bøde på 3.500 kr. og betinget frakendt kørekortet #anklager /LVI Reply 2Retweet 15Like More options AnklagerSJYL's avatar AnklagerSydjylland @AnklagerSJYL 21h Kvinde fra Rødding-egnen idømt bøde på 3.000 kr. for gentagne gange at have ladet sin hund færdes på offentlig vej uden at hun selv var til stede og havde herredømme over den. Selvom den var godmodig, var der tale om en meget stor hund, som ikke alle var trygge ved #anklager /LVI 3Reply 6Retweet 37Like More options OjylPoliti's avatar Østjyllands Politi @OjylPoliti 21h En italiensktalende mand forsøgte i går ved middagstid at sælge tøj ved Rema1000 på Rådmands Boulevard i Randers. En 58-årig mand blev dog ikke fristet, men ringede i stedet til politiet - læs mere i dagens uddrag af døgnrapporten politi.dk/oestjyllands-p... #politidk #anklager Reply Retweet 4Like More options OjylPoliti's avatar Østjyllands Politi @OjylPoliti 21h Grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 11.00, hvor vi fremstiller en 24-årig mand fra Tanzania, der sigtes for ulovligt ophold i landet. Udlændingestyrelsen har besluttet, at manden skal udvises af landet med indrejseforbud i to år #anklager #politidk Reply Retweet 5Like More options AnklagerSJYL's avatar AnklagerSydjylland @AnklagerSJYL 22h 17-årig mand fra Herning idømt bøde på 500 kr. for som tilskuer til en superligakamp på stadion i Esbjerg i april i år at have antændt fyrværkeri. Vagterne fik hurtigt fat i ham. Bøden blev nedsat til de 500 kr. pga. ung alder #anklager /LVI Reply 1Retweet 11Like More options VestegnAnklager's avatar Vestegnens anklagere @VestegnAnklager 23h 30-årig mand varetægtsfængslet i foreløbigt frem til 11. oktober mistænkt for voldtægt af kvinde i Søborg #anklager Reply 2Retweet 9Like More options VestegnAnklager's avatar Vestegnens anklagere @VestegnAnklager 23h 17-årig idømt 3 år og 6 måneders fængsel for et hjemmerøveri begået i december sidste år i Brøndby. Tildelt en advarsel efter udlændingeloven #anklager 1Reply 1Retweet 12Like More options AnklagerSJYL's avatar AnklagerSydjylland @AnklagerSJYL 1d Litauisk mand, som i 2018 begik berigelseskriminalitet og blev udvist af Danmark med indrejseforbud, forsøgte i går at indrejse i Danmark, men han blev anholdt i grænsekontrollen. I retten i dag fik han en straksdom på 20 dages fængsel og sendt direkte til afsoning #anklager /LVI 5Reply 4Retweet 35Like More options Jan_Soegaard's avatar Jan Søgaard @Jan_Soegaard 1d I Sverige har pressen fuld adgang til straffesager, så snart der er rejst tiltale. I Danmark kan man kun få et anonymiseret anklageskrift. Se forskellen i dette eksempel. ekstrabladet.dk/plus/krimi/bed... #dkkrim #anklager #politidk #dkpoliti Reply Retweet 3Like More options Jan_Soegaard's avatar Jan Søgaard @Jan_Soegaard 1d Bedstefædre i blodigt opgør om barnebarn. ekstrabladet.dk/plus/krimi/bed... #dkkrim #politidk #dkpoliti #anklager Reply Retweet 1Like More options AnklagerSJYL's avatar AnklagerSydjylland @AnklagerSJYL 2d Bandemedlem fra Esbjerg, som er idømt et forbud mod at opholde sig i Esbjerg by, har åbenbart meget svært ved at respektere dommen: I går aftesblev han for 3. gang anholdt inde i forbudszonen. Derfor blev han i dag fremstillet for en dommer og varetægtsfængslet #anklager /LVI Reply 3Retweet 30Like More options KobenhavnPoliti's avatar Københavns Politi @KobenhavnPoliti 3d De første to personer er her i eftermiddag fremstillet i Retten i Odense og er nu varetægtsfængslet til den 11. oktober for våben- og narkohandel. Yderligere seks personer vil blive fremstillet i morgen - også i Retten i Odense #politidk #anklager Københavns Politi @KobenhavnPoliti Særlig Efterforskning Øst (SEØ) har i tæt samarbejde med Fyns Politi gennemført en større aktion på Fyn. 14 personer er anholdt og 51 våben beslaglagt #politidk politi.dk/koebenhavns-po... 1Reply Retweet 18Like More options OjylPoliti's avatar Østjyllands Politi @OjylPoliti 3d Den 56-årige blev varetægtsfængslet i 4 uger. #politidk #anklager Østjyllands Politi @OjylPoliti Vi fremstiller i dag kl. 11 en 56-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for at have misbrugt en mindreårig pige seksuelt. Anmodning om lukkede døre, så ikke yderligere. #politidk #anklager 2Reply Retweet 7Like More options KobenhavnPoliti's avatar Københavns Politi @KobenhavnPoliti 3d En 36-årig mand er i dag ved Københavns Byret idømt tre års fængsel og er udvist for bestandigt for et groft røveri mod bank og pengetransport i Valby i 2009. Manden blev sidste år udleveret fra Spanien. Tre andre er tidligere dømt i sagen #politidk #anklager 1Reply 4Retweet 69Like More options AnklagerSAK's avatar Statsadvokaten i København @AnklagerSAK 3d En tiltalt blev i byretten idømt 8 måneders fængsel for gentagne bedragerier ved salg af køkkener. Straffen blev skærpet til 1 års fængsel i Østre Landsret #anklager Reply Retweet 3Like More options AnklagerSAK's avatar Statsadvokaten i København @AnklagerSAK 3d Østre Landsret stadfæster straf på 8 års fængsel til 50-årig mand fra Midtsjælland, der flere gange voldtog sin samlever og brændte hendes hus ned #anklager Reply Retweet 3Like More options Folketingsmedlemmer - MF @ernstpoulsen PiaOlsen's avatar Pia Olsen Dyhr @PiaOlsen 2m Lad os sammen sikre en fossilfri fremtid - og sige nej til 8. udbudsrunde. Vi har et fælles ansvar for klimaet! #dkpol #dkgreen dr.dk/nyheder/politi... Reply Retweet Like More options signe_munk's avatar Signe Munk @signe_munk 6m Replying to @MaiVilladsen Yes - i har været hurtigere på den her. Godt med fælles front ??Men det er ingen skam at skulle tænke sig om - og vi har nu været under de grønne faner længe ;) Reply Retweet Like More options Ida Auken Retweeted claus_ekman's avatar Claus Ekman @claus_ekman 20m Stærk melding fra @radikale og @SFpolitik! Tak for det ?? #dkgreen #dkpol @signe_munk @IdaAuken dr.dk/nyheder/politi... Reply 1Retweet 3Like More options IdaAuken's avatar Ida Auken @IdaAuken 10m Nye toner fra vismændene: det gavner klimaet at stoppe. Dertil kommer, at ny olieinfrastruktur kan være en stor fejlinvestering. Og så skal DK være nettonuludleder i 2050. Derfor: dr.dk/nyheder/politi... #dkgreen #dkpol Reply 1Retweet Like More options MaiVilladsen's avatar Mai Villadsen @MaiVilladsen 12m Replying to @signe_munk @SFpolitik Fandme en herlig nyhed!! ???????? Reply Retweet Like More options MaiVilladsen's avatar Mai Villadsen @MaiVilladsen 12m Enhedslisten har i årevis kæmpet hårdt for et stop for nye udbud. I dag melder SF og De Radikale sig under de grønne faner - så vigtigt! Det lægger et kæmpe pres på klimaministeren. Det er ikke grønt at tillade olieudvinding frem til 2055. #dkpol #dkgreen dr.dk/nyheder/politi... Reply Retweet Like More options Uffe Elbaek Retweeted washingtonpost's avatar The Washington Post @washingtonpost 14h Watch: "If you choose to fail us, we will never forgive you," Greta Thunberg tells world leaders at the UN climate summit. pic.twitter.com/xp8E1oynM5 332Reply 5kRetweet 14kLike More options Uffe Elbaek Retweeted CNN's avatar CNN @CNN 14h "You have stolen my dreams and my childhood with your empty words," climate activist Greta Thunberg tells the UN. "We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you." cnn.it/2mAXVQb 15kReply 60kRetweet 175kLike More options Uffe Elbaek Retweeted JensMattiasGP's avatar Jens Mattias Clausen @JensMattiasGP 14h Så har Irlands premierminister lige annonceret ved klimatopmødet i New York, at Irland stopper efterforskningen efter olie. Fremragende! Gruppen af lande, der ikke længere vil lede efter fossile brændsler, vokser. Er #dkpol næste land, der tager ansvaret på sig? #dkgreen Richard Bruton @RichardbrutonTD We will accept the advice of the Climate Advisory Council and end the exploration of oil in Irish Waters #ClimateActionSummit @LeoVaradkar Show this thread 2Reply 17Retweet 51Like More options PSkipperEL's avatar Pernille Skipper @PSkipperEL 14m Stærk morgen. @SFpolitik og @radikale melder sig nu også klart under de grønne faner og vil stoppe nye olie-eventyr i Nordsøen. Tak?? EL har allerede indkaldt samråd. Det blir sværere og sværere at ignorere for regeringen #dkpol Reply Retweet 1Like More options GeertsenVenstre's avatar Martin Geertsen @GeertsenVenstre 26m Om man så kan betale mere i skat over 30, 50 eller 100 år, så er det stadig MERE i skat. Penge, der istedet kunne anvendes til nye investeringer og flere arbejdspladser. Så det bliver stadig et tak men et nej tak #dkpol borsen.dk/nyheder/politi... Reply 1Retweet 1Like More options Uffe Elbaek Retweeted WE_MVMT's avatar Michelle Douglas @WE_MVMT 9h The photo of our times. Reuter's photographer captured it. The youth movement is not stopping. They are leading. I'm with @GretaThunberg #HowDareYou 312Reply 2kRetweet 8kLike More options Uffe Elbaek Retweeted runelanghoff's avatar Rune Langhoff @runelanghoff 8h Martin Luther King said "I have a dream", Kennedy said "Ich bin ein Berliner", Reagan said "Tear down that wall", Obama said "Yes, we can". @GretaThunberg said "How dare you?". This is history! #howdareyou 140Reply 674Retweet 3kLike More options signe_munk's avatar Signe Munk @signe_munk 31m Det bliver et nej tak til ny oliejagt i Nordsøen, hvis du spørger @SFpolitik. Klimakrisen kræver af os at, vi tager nye skridt mod en fossilfri fremtid #dkpol #dkgreen dr.dk/nyheder/politi... Reply 2Retweet 3Like More options Jeppe Bruus Retweeted JeppeKofod's avatar Jeppe Kofod @JeppeKofod 8h I samme båd som @Maersk i #GettingtoZeroCoalition Vi samarbejder for Co2-neutral skibsfart på #UNClimateSummit Endnu et danskstøttet grønt tiltag, der vil gøre en forskel i og for verden ???????? Her pressemøde med @ToftSoren Maersk Container Industries #dkpol #dkgreen Reply 8Retweet 28Like More options RasmusPrehn's avatar Rasmus Prehn @RasmusPrehn 2h Denmark is passing on the baton to Republic of Korea ????Looking forward to the P4G summit in Seoul June 2020 @P4Gpartnerships #P4G #ClimateAction #SDGs #ParisAgreement #ClimateWeekNYC #dkpol Reply Retweet 3Like More options Ane Halsboe Retweeted TAnkerstjerne's avatar Trine Ankerstjerne @TAnkerstjerne 8h Igen fokus på #pædudd tak ??@AneHalsboe? for investering i udd. Lyt nu osse til undervisere, stud og uddledere når udd skal revitaliseres og evalueres! Vi kender den! ?@PLSnyt? ?@Magistrene? ?@UCDenmark? ???@bupldk? berlingske.dk/samfund/minist... 1Reply 2Retweet 12Like More options Ane Halsboe Retweeted LajLasse's avatar Lasse B. Jørgensen @LajLasse 9h Tak @AneHalsboe for at prioritere flere ressourcer til pædagoguddan på @UCDenmark og fokusere på den øget faglighed. Lad os diskutere balancen i et nyt optagesystem. Unge fra ikke boglige hjem har været mønsterbrydere på pædudd. Pas på det. #dkpol #dkpæd berlingske.dk/samfund/minist... Reply 4Retweet 15Like More options Dan Jørgensen Retweeted UMDPublicPolicy's avatar UMD Public Policy @UMDPublicPolicy 3d "It's not about what is possible, but what is necessary." - @DanJoergensen Thank you to @DenmarkinUSA for engaging more than 125 #PolicyTerps in a discussion of how Denmark is leading the charge against climate change. Reply 1Retweet 3Like More options Dan Jørgensen Retweeted DenmarkinUSA's avatar Denmark in USA ???? @DenmarkinUSA 11h Ahead of the #UNClimateActionSummit in New York, the #Danish Minister for Climate, Energy and Utilities, @DanJoergensen, visited Washington D.C. to talk about the Danish Government's commitments on climate change ?? See more in the video below! #DenmarkinUSA @KlimaMin Reply 5Retweet 18Like More options Dan Jørgensen Retweeted jarlkrausing's avatar Jarl Krausing @jarlkrausing 10h Dét er lederskab @DanJoergensen og @regeringDK ????. Vi taler jo om en bunden opgave med store potentielle økonomiske og samfundsmæssige gevinster hvis vi handler rettidigt og klogt. #dkpol #dkgreen En klimalov, en klimaplan og aftaler med også byer og civilsamfund må følge nu. IRENA @IRENA #Denmark's new minister of climate & energy @DanJoergensen says "In Denmark, we don't ask what is possible. We ask what is necessary. And we will do it." #EnergyAction #itspossible #ClimateActionSummit 1Reply 4Retweet 21Like More options Ammitzboell_K's avatar KatarinaAmmitzboell @Ammitzboell_K 8h Vi skal ned ad abstraktionsstigen og gøre det mere relevant. Ikke mindst, hvis vi skal have hul igennem til de unge. Det er rigtig vigtigt, at vi får det forklaret i et enkelt og mere åbent sprog.#eu #dkpol #konservative #dr dr.dk/nyheder/udland... Reply Retweet Like More options RasmusPrehn's avatar Rasmus Prehn @RasmusPrehn 8h 420 mio children live in conflict areas. We have to limit the effects of war and ensure them access to education. Thanks to @SaveChildrenUN for hosting the important event #StopWarOnChildren at #UNGA19 @NadiaMuradBasee 1Reply 12Retweet 20Like More options ChristianJuhl2's avatar Christian Juhl @ChristianJuhl2 8h Tillykke til Arbejdermuseet med den europæiske pris. Det er fuldt fortjent #dkpol piopio.dk/arbejdermuseet... Reply 1Retweet 3Like More options RosaLundEl's avatar Rosa Lund @RosaLundEl 9h Kuldegysninger Channel 4 News @Channel4News "We will not let you get away with this." Greta Thunberg challenges the UN 'action summit' on climate change, telling world leaders "you have stolen my dreams and my childhood". Show this thread 1Reply Retweet 4Like More options RasmusJarlov's avatar Rasmus Jarlov @RasmusJarlov 10h @radikale svigter deres ansvar i denne sag. De skulle være garant for en ansvarlig økonomisk politik, men accepterer denne voldsomme skattestigning for erhvervslivet. 4Reply Retweet 3Like More options Show this thread Jesper_Pet's avatar Jesper Petersen @Jesper_Pet 10h Der sættes flere ansigter på udbyttesvindlere i disse dage. Jeg har nu slugt @nielsfas og @TGSvaneborg bog om svindelsagen og deres kæmpe arbejde med at afdække sagen og en rådden finansverden. En pageturner også for de ikke-indviede. Varm anbefaling! #dkpol #cumexfiles 2Reply 2Retweet 13Like More options RasmusJarlov's avatar Rasmus Jarlov @RasmusJarlov 10h Hvis man mener, at økonomiske byrder på virksomheder belaster dem, så er det svært at mene andet end, at dette vil belaste nogle virksomheder meget voldsomt og koste arbejdspladser. Og nej, en afdragsordning gør det ikke til en mindre byrde. borsen.dk/nyheder/politi... 6Reply Retweet 9Like More options Show this thread Trinebramsen's avatar Trine Bramsen @Trinebramsen 10h Vigtigt samarbejde ?????? #Greenland #dkpol 1Reply 1Retweet 22Like More options KHegaard's avatar Kristian Hegaard @KHegaard 10h Det er nyttesløst og hjerteløst at trække hjemløse gennem retssystemet. Væk med zoneforbuddet! #dkpol dr.dk/nyheder/politi... 1Reply Retweet 14Like More options Danske journalister @ernstpoulsen KatrineVillar's avatar Katrine Villarreal @KatrineVillar now Replying to @annasolj You win some you lose some... Reply Retweet Like More options CamillaFuhr's avatar Camilla Fuhr @CamillaFuhr now Why is Greta Thunberg not trending? Wake up America youtube.com/watch?v=DYqtXR... Reply Retweet Like More options soender11's avatar Dennis Søndergaard @soender11 8s Replying to @TobiasEichner Da deres tidligere elite-cheftræner havde banket en juniorspiller, så blodet flød til en træning, var bestyrelsesformandens bemærkning til mig, at jeg skulle tage at skrive om alt det der foregik i AaB Ishockey. Ja, det sagde han. Reply Retweet Like More options OliverEnne's avatar Oliver Enné @OliverEnne 2m Hvem bliver den første rapper til at bruge dette foto af Phoebe Waller-Bridge omgivet af sine Emmy-statuetter som mixtapecover? Reply Retweet Like More options MBrgger's avatar Mads Brügger @MBrgger 3m Den her sag kan jeg huske fra min barndom. Pigen der blev begravet i en trækasse ude i den store, sorte skov. Og hun fik Anders And blade og en transistorradio med. Når man først har læst om hændelsen glemmer man det aldrig ?????? The Guardian @guardian The girl in the box: the mysterious crime that shocked Germany theguardian.com/news/2019/sep/... Reply Retweet Like More options PernilleT's avatar Pernille Tranberg @PernilleT 3m Snapchat who has been copied again and again by Facebook is feeding US authorities in a possible antitrust case vs Facebook businessinsider.com/facebook-behav... Reply Retweet Like More options annasolj's avatar Anna Sol Jørgensen @annasolj 3m Replying to @KatrineVillar Klassisk gris. Det nåede jeg dog aldrig at svare Mads, før han fjernede vores match igen. Reply Retweet Like More options Andreas Baumann Retweeted ed_solomon's avatar Ed Solomon @ed_solomon 1h Fascinating to watch these adults try to diminish Greta Thunberg like they tried to diminish the Parkland kids: poo-pooing them simply because they're "children," when in one year they've done more to change the world than 8 billion grown ups will have done in their lifetime. 26Reply 128Retweet 664Like More options Sebastian Gjerding Retweeted MStockmarr's avatar marianne stockmarr @MStockmarr Sep 11 Som at læse en krimi, men det er en dokumentar!: Dansk forretningsmand stod bag formodet millionsvindel. Sporet efter ham ender i Islamisk Stat information.dk/indland/2019/0... Reply 1Retweet Like More options BroennumKom's avatar Karsten Brønnum ?????????? @BroennumKom 6m Jeg får kvalme af denne hysteriske iscenesættelse. Et manipuleret, misbrugt barn og en FN-ledelse som hopper med på by-proxy showet for at bilde verden ind, at de selv tror på, at klimaløsninger kommer fra det politiske miljø. jyllands-posten.dk/international/... Reply Retweet Like More options lykkefriis's avatar Lykke Friis @lykkefriis 8m For første gang er der flere kvinder end mandlige bestyrelsesmedlemmer, der hedder Thomas og Michael, i tyske børsnoterede selskaber - skriver @DerSPIEGEL Andelen af kvinder er steget fra 1,3 til 9,3 pct. #dkbiz Reply Retweet Like More options Esben Vest Retweeted NewYorker's avatar The New Yorker @NewYorker 3h During the past two centuries, inequality in America has been on something of a roller-coaster ride. Read Liaquat Ahamed on the rise, and fall, and rise, of economic inequality. nyer.cm/IVUJsNY 3Reply 41Retweet 87Like More options Sara Sjölin Retweeted charliebilello's avatar Charlie Bilello @charliebilello 9h S&P 500 Total Returns since 1928... 10Reply 237Retweet 575Like More options Andreas Arp Retweeted IdaAuken's avatar Ida Auken @IdaAuken 10m Nye toner fra vismændene: det gavner klimaet at stoppe. Dertil kommer, at ny olieinfrastruktur kan være en stor fejlinvestering. Og så skal DK være nettonuludleder i 2050. Derfor: dr.dk/nyheder/politi... #dkgreen #dkpol Reply 1Retweet Like More options asgerrojle's avatar Asger R. Christensen @asgerrojle 10m S. Korea, denied invitation, to miss Japan naval fleet review:The Asahi Shimbun:The Asahi Shimbun asahi.com/ajw/articles/A... Reply Retweet Like More options asgerrojle's avatar Asger R. Christensen @asgerrojle 10m North Korea denounces Japan for allowing use of imperial flag at Olympics koreatimes.co.kr/www/nation/201... Reply Retweet Like More options Andreas Baumann Retweeted addisstandard's avatar Addis Standard @addisstandard 15h PM Abiy Ahmed awarded a certificate of recognition to Siraj Abdella, a member of the #Afar Regional State Police. Siraj was in the news this weekend after he refused to accept a bribe of 40,000 birr from arms smugglers. "I refused b/c it will hurt the future of #Ethiopia,"he said 22Reply 91Retweet 444Like More options Show this thread Katrine Villarreal Retweeted R4nd4hl's avatar Randahl Fink Isaksen @R4nd4hl 17h Ruslands udenrigsministerium er i færd med at omskrive verdenshistorien, men Estlands udenrigsministerium er ikke med på idéen. 2Reply 3Retweet 106Like More options EsbenVest's avatar Esben Vest @EsbenVest 16m Replying to @Heeger Jeg får bare den der Soko-sang på hjernen: ??She stole my future She broke my dream?? Reply Retweet Like More options KatrineVillar's avatar Katrine Villarreal @KatrineVillar 18m Replying to @annasolj Men er du? Reply Retweet Like More options Katrine Villarreal Retweeted CaspPed's avatar Casper Pedersen @CaspPed 48m 3 nye former for ads på Facebook 1) polls Resultat: 1,6x stigning i awareness 2) AR Resultat: 27,6% stigning i køb 3) spilbare ads Resultat: 4,4% stigning i ad genkendelse Spændende resultater. Har du nogle erfaringer med disse ads? techcrunch.com/2019/09/19/fac... #smdk Reply 2Retweet Like More options Katrine Villarreal Retweeted robinjjohansen's avatar Robin Juel Johansen @robinjjohansen 9h Nu kan man (snart) se sine lister direkte i feed'et. Lækker funktion på mobilen når man er på farten og væk fra Tweetdeck ?? #smdk #somedk Twitter @Twitter Replying to @Twitter On our list? Make lists even better for you! ? Now on iOS, you can pin up to five lists, rearrange them, and swipe to access from home. Show this thread Reply 3Retweet 5Like More options Andreas Baumann Retweeted thomas_m_wilson's avatar Tom Wilson @thomas_m_wilson 25m Currently only 2% of global clinical trials take place in Africa so almost none of the drugs administered on the continent are optimised for African patients. Kelly Chibale and Jenniffer Maroa are 2 scientists trying to change that imbalance ft.com/content/c3e47c... Reply 4Retweet 4Like More options NicolaiKampmann's avatar Nicolai Kampmann @NicolaiKampmann 24m Erhvervsuddannelser skaber mønsterbrydere: En motorvej for ufaglærtes børn #eud @eeodk @tAEnketank @MiePihl #uddannelse a4nu.dk/artikel/velfae... Reply Retweet 1Like More options Andreas Arp Retweeted signe_munk's avatar Signe Munk @signe_munk 31m Det bliver et nej tak til ny oliejagt i Nordsøen, hvis du spørger @SFpolitik. Klimakrisen kræver af os at, vi tager nye skridt mod en fossilfri fremtid #dkpol #dkgreen dr.dk/nyheder/politi... Reply 2Retweet 3Like More options NPKolby's avatar Nis Peder Kolby @NPKolby 28m Hvad er det i øvrigt for nogle syge idioter, der render rundt og sprænger bomber i København? Der bor mennesker omkring. Reply Retweet 1Like More options Julie Mørkeberg ?? Retweeted 41Strange's avatar 41 Strange @41Strange 6h Yogi the dog with a human-like face (boredpanda.com/dog-yogi-with-...) 287Reply 1kRetweet 6kLike More options Bo Elkjær Retweeted TomNamako's avatar Tom Namako @TomNamako 4h Wow -- NYT publisher says the Trump administration was prepared to sit back and allow one of its journalists to be arrested in Egypt. So the paper turned to the reporter's native Ireland for help, and it was those diplomats who got him out -- not the US. nytimes.com/2019/09/23/opi... 669Reply 8kRetweet 11kLike More options PernilleKilde's avatar ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? @PernilleKilde 38m Bedste og meget lette redskab til at klippe små videoer på iphone? ??#twitterhjerne @twhjerne 3Reply 2Retweet Like More options MBrgger's avatar Mads Brügger @MBrgger 40m Google 'achieves quantum supremacy', report claims | The Independent independent.co.uk/life-style/gad... Reply 1Retweet 2Like More options NPKolby's avatar Nis Peder Kolby @NPKolby 41m Replying to @SandieWesth Naked Fish. Og efter en kommende eksplosion måske Plukfisk. Reply Retweet 1Like More options Kristian Jakobsen Retweeted SkovHansen's avatar Morten Skov Hansen @SkovHansen 8h Ultra Nyt?????? Jonas Madsen @jonasmadzen I DAG fik jeg lov til at interviewe landets statsminister. Det var en fed oplevelse, selvom hun havde travlt ?? #ultranyt #drultra #dkpol Reply 1Retweet 5Like More options peterzacher's avatar Peter Zacher-Gremaud @peterzacher 44m Britisk højesteret gør klar til at smide brexit-bombe dr.dk/nyheder/udland... #eudk Reply Retweet Like More options Stig Ørskov Retweeted pwolodarski's avatar Peter Wolodarski @pwolodarski 1h Trump kommenterar @GretaThunberg Donald J. Trump @realDonaldTrump She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! twitter.com/wired/status/1... twitter.com/realDonaldTrump/status/1176339522113679360 18Reply 13Retweet 23Like More options asgerrojle's avatar Asger R. Christensen @asgerrojle 47m Rugby fans allowed to bring food to games after gripes erupt:The Asahi Shimbun:The Asahi Shimbun asahi.com/ajw/articles/A... Reply Retweet Like More options Jakob Sørensen Retweeted GeoffAndersonDK's avatar Geoff Anderson @GeoffAndersonDK 2d #Repost @GeoffAndersonDK with get_repost ··· TEDDY - soft and warm like a teddy bear :-) Teddy(TM) is designed with a tolerant fit and it is super comfortable. A functional everyday, relaxed hoodie. Teddy(TM) is part of... instagram.com/p/B2q6qoqBztJ/... Reply 1Retweet Like More options Jakob Sørensen Retweeted GeoffAndersonDK's avatar Geoff Anderson @GeoffAndersonDK 51m #Repost @GeoffAndersonDK with get_repost ··· ???????????? NEW PB ???????????? Our mood is always high when we're going fishing, but after this fish the mood was much much higher. After hundreds of high5' and hugs we could take... instagram.com/p/B2yBZ0Nh5i_/... Reply 1Retweet 1Like More options Asger R. Christensen Retweeted YonhapNews's avatar Yonhap News Agency @YonhapNews 51m (2nd LD) Leaders agree to boost South Korea-Denmark cooperation for green growth yna.kr/AEN20190924006... Reply 1Retweet 1Like More options Asger R. Christensen Retweeted CoreyJWallace's avatar Corey Wallace @CoreyJWallace 4h Smart demand by the Japanese government. Chad P. Bown @ChadBown Sort of like Trump's USMCA... Japan is pushing to include a SUNSET CLAUSE that would cause the deal -- and any benefits it has delivered to American farmers -- to EXPIRE if Trump follows through on his auto tariffs threat By @AnaSwanson nyti.ms/2mbe1zF Reply 1Retweet 2Like More options Asger Bach Holst Retweeted JesMortensen's avatar Jes Mortensen @JesMortensen 10h The Zeca hook??#fcklive #sldk fck.dk/nyhed/hit-med-... 3Reply 3Retweet 47Like More options Activity @RuneOgendahl Mikkel Lundby Madsen liked Tina_A_Solberg's avatar Tina Solberg @Tina_A_Solberg 10h De polakker er nu festlige ?????? 4Reply 3Retweet 38Like More options Søren Espersen followed IdaHersk's avatar Ida Herskind @IdaHersk Radiovært, 24syv Morgen, @radio24syv Hersk@radio24syv.dk Bertil Fruelund liked ChannibalDK's avatar Christian Hannibal @ChannibalDK 15h I dag er første gang i rigtigt mange år, at man kan gå fra den ene ende af Rådhuspladsen til den anden. Dejligt at se. Og hvor bliver det godt med en ny metro. 1Reply Retweet 29Like More options Magnus Ranstorp liked AndersKretz's avatar Anders Kretz @AndersKretz 12m Precis som @MagnusRanstorp säger bör en förundersökning gällande krigsbrott kunna inledas bara baserat på offentligt tillgängliga bilder. En sådan förundersökning skulle vara viktig signal för svenskt rättsväsende att sända just nu. svt.se/nyheter/lokalt... Reply 1Retweet 1Like More options Bertil Fruelund liked Tina_A_Solberg's avatar Tina Solberg @Tina_A_Solberg 10h De polakker er nu festlige ?????? 4Reply 3Retweet 36Like More options Søs Marie Serup liked LineErnlund's avatar Line Ernlund @LineErnlund 11h Replying to @ThiesenMette Kære Mette, vi er ærgerlige over, at du meldte afbud. Vi kan dog ikke genkende forløbet, du her beskriver. Vi lagde præmissen helt åbent frem allerede fredag, hvor du takkede ja. Mvh Line Ernlund, redaktionschef Go Aften Live 3Reply 15Retweet 139Like More options Søs Marie Serup liked CSZT's avatar Charlie Stjerneklar @CSZT 12h Den næste tid skal jeg simpelthen tage afsked med @michaeljeppesen|s bibelskole, @cordua_jarl&Steno, @AnderssonMikkel & @QvortrupHenrik og danske også @SandieWesth om morgenen. Det er jo helt gakket ?? 1Reply Retweet 23Like More options Show this thread Søs Marie Serup liked mikkelabeck's avatar Mikkel Andreas Beck @mikkelabeck 1h Ready for todays game! Reply Retweet 1Like More options Søs Marie Serup liked veddinge's avatar ulla østergaard @veddinge 11h Sådan TV 2 Danmark @tv2danmark .@tv2newsdk viste igen lørdag, at kanalen er dansk politiks hjemmebane. Klokken 11.30-13.00, hvor @venstredk valgte næstformand, var der omtrent lige så mange seere på TV 2 NEWS som på alle øvrige TV 2- og DR-kanaler - tilsammen! #dkmedier #dkpol Reply Retweet 7Like More options Søs Marie Serup liked dyrby's avatar Dyrby @dyrby 11h Medens DR får lempelser bid for bid kunne radio 24/7 ikke reddes i tide. Det er ikke en måde at drive mediepolitik på. Det er symbolsk Der skal store aftale med store flertal til B.T. mener: Stop dig selv, Joy | BT Debat - bt.dk #dkmedier bt.dk/debat/b.t.-men... 8Reply 4Retweet 60Like More options Sine Vestergaard liked twarpgaard's avatar Jakob Tarpgaard @twarpgaard 20h 1. Du skal lade være med at snap'e mens du kører bil. 2. Hør efter i geografitimerne. Du kører over Storebælt - ikke Øresund... #dkmedier #politidk #dkpol 1Reply Retweet 20Like More options Styrelsen for Patientsikkerhed liked SSTSundhed's avatar Sundhedsstyrelsen @SSTSundhed 18h Kom til temadag om "Godt spottet!" - en informationsindsats om tidlig opsporing af type 2-diabetes. Læs mere og tilmeld dig her: linkedin.com/feed/update/ur... #sundpol #sundhedforalle Reply 3Retweet 8Like More options Christina Korp liked MarkRuffalo's avatar Mark Ruffalo @MarkRuffalo 16h "So the next time a woman, and especially a woman of color, because she stands to make 52 cents on the dollar compared to her white male counterpart, tells you what she needs in order to do her job, listen to her, believe her." -#MichelleWilliams #Emmys pic.twitter.com/JNiWPsNiCg 259Reply 7kRetweet 47kLike More options Christina Korp liked GretaThunberg's avatar Greta Thunberg @GretaThunberg 12h Today at 11:30 I and 15 other children from around the world filed a legal complaint against 5 nations over the climate crisis through the UN Convention on the Rights of the Child. These 5 nations are the largest emitters that have ratified the convention. cnn.com/2019/09/23/wor... 2kReply 22kRetweet 104kLike More options Christina Korp liked ValerieComplex's avatar ????Valerie Complex???? @ValerieComplex 14h I hope the same energy given to Greta Thunberg is the same energy you give to Little Miss Flint because Flint still without clean water. Both deserve attention yet I'm seeing the distinction. #climatechange #FlintWaterCrisis 104Reply 11kRetweet 28kLike More options Show this thread Christina Korp liked danalani's avatar Dan Alani @danalani 16h Don't let the fuckers get you down. 100Reply 6kRetweet 46kLike More options Show this thread Christina Korp liked poppy_northcutt's avatar Poppy Northcutt @poppy_northcutt 2h Equality can't wait Gender Equality Law @gender_law American Indian or Alaska Native women are typically paid 58 cents for every dollar paid to white men across occupations & the #wagegap actually widens with higher education attainment. #NativeWomensEqualPay #NativeWomensEqualPayDay #equalitycantwait #DemandMore Reply 1Retweet 12Like More options Christina Korp liked MarkRuffalo's avatar Mark Ruffalo @MarkRuffalo 8h He doesn't have the courage to stop and address this brave young woman. James Felton @JimMFelton This is like a clip from a special episode of The Office where everyone dies from climate change pic.twitter.com/Q0aAxXmrDn Show this thread 1kReply 13kRetweet 85kLike More options Christina Korp liked Erdayastronaut's avatar Everyday Astronaut @Erdayastronaut 9h 400K!!! ?? this boggles my mind. Only 2.5 years ago I made my first video. I had NO IDEA you all would come around for the ride. I'm humbled and thankful every day by your support!!! Onwards to 500K! 119Reply 56Retweet 2kLike More options Christina Korp liked GretaThunberg's avatar Greta Thunberg @GretaThunberg 10h "Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not." My full speech in United Nations General Assembly. #howdareyou youtu.be/v33ro5lGHQg 4kReply 31kRetweet 130kLike More options Christina Korp liked PeoplesPicture's avatar the People's Picture @PeoplesPicture 21h On 21st of January, EY hosted an annual conference in Rome. To mark the beginning of the conference, #AtomizedStudios was tasked with creating an art installation and filming the process. We made a digital photo mosaic of the iconic and priceless #MonaLisa portrait. Reply Retweet 3Like More options Christina Korp liked AstroMCollins's avatar Michael Collins @AstroMCollins 13h To feel comfortable many miles above the earth. To ration your energy for the most important tasks. Appreciate your crew mate - I had the best in John Young! #AskMichaelCollins 14Reply 64Retweet 573Like More options Den Megakorte Avis liked QuistDR's avatar Kåre Quist @QuistDR 8h Cook ejer Spies. Tilfældigt? 9Reply 1Retweet 89Like More options Johanne Hauch Jensen liked PelleLJ's avatar Pelle Lundberg @PelleLJ 19h Jeg er selv begyndt at boykotte TV2 Play og støtter nu Peter Tanev på anden vis. Aleta @InspiringAleta Jeg opfordrer alle til at boycotte #Podimo og støtte de forskellige podcastere på anden vis. Jeg synes det er en kedelig udvikling, når alt skal gå op i penge - og hvor bliver frivilligheden, som var manges tilgang til det i starten, pludselig af? #Podcast Show this thread 4Reply 1Retweet 102Like More options Notifications @RuneOgendahl amirasënorita4 liked Sep 10 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Sep 6 Replying to @jakobandresen @RitzauNyheder Du har ret - det bliver rettet. Med det vuns. Reply 1Retweet 5Like More options Peter Brodersen followed you Sep 7 peterbrodersen's avatar Peter Brodersen @peterbrodersen findvej.dk + rasende.dk. Roder med åbne data hos @Septimadk. Stifter af @Broderpartiet. Kysser på @stinanja. Engang var jeg sjov på Facebook. Peter Brodersen liked Sep 7 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Sep 6 Replying to @jakobandresen @RitzauNyheder Du har ret - det bliver rettet. Med det vuns. Reply 1Retweet 5Like More options Philip Olesen followed you Sep 6 OlesenPhilip's avatar Philip Olesen @OlesenPhilip Kommunikationsrådgiver & madøre hos HORESTA, T:40 98 41 88 skriver mest om #dkturisme, #dkpol og #dkfood. Simon Petersen liked Sep 6 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Sep 6 Replying to @jakobandresen @RitzauNyheder Du har ret - det bliver rettet. Med det vuns. Reply 1Retweet 5Like More options Jakob Andresen Retweeted Sep 6 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Sep 6 Replying to @jakobandresen @RitzauNyheder Du har ret - det bliver rettet. Med det vuns. Reply 1Retweet 5Like More options Jakob Andresen liked Sep 6 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Sep 6 Replying to @jakobandresen @RitzauNyheder Du har ret - det bliver rettet. Med det vuns. Reply 1Retweet 5Like More options jjhjort liked Sep 6 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Sep 6 Replying to @jakobandresen @RitzauNyheder Du har ret - det bliver rettet. Med det vuns. Reply 1Retweet 5Like More options Lasse Krogh Bohse followed you Sep 6 LasseKroghBohse's avatar Lasse Krogh Bohse @LasseKroghBohse Gudsbenådet fodboldanalytiker. Tweeter klart mest om bold - og pt. en del om Trump. Til daglig kommunikationschef i Domstolsstyrelsen @DanskeDomstole Nikolaj Grøn followed you Aug 29 NikolajGroen's avatar Nikolaj Grøn @NikolajGroen Public Affairs Officer, Weaponized! :-) Comments represent my-self, RT do not! Jan Stick liked Aug 21 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Aug 20 Replying to @christianpanton Det handler om, at hensynet til efterforskningen kun kan begrunde en varetægtsfængling i en begrænset periode, nemlig så længe at den sigtede ikke kommer til at sidde for længe i forhold til en evt. straf. Vægtskålen tipper, om man så må sige. Reply Retweet 1Like More options Jan Stick liked Aug 21 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Aug 20 Replying to @christianpanton Jamen det er jo lige meget, om anklageren har behovet, når det er proportionaliteten, der på banen. Det er retsplejelovens 762 stk. 3. Frihedsberøvelsen må ikke stå i misforhold til den ventede retsfølge. 1Reply Retweet 1Like More options Jan Stick liked Aug 21 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Aug 20 Replying to @christianpanton Løsladelsen sker fordi sagen bliver udsat, og dermed vil varetægtsfængslingen blive længere end en eventuel straf. Brugen af teledata har ingen indflydelse på det mistankegrundlag, der er påkrævet til varetægtsfængsling - siger anklagemyndigheden. 1Reply Retweet 1Like More options Sup Aya Laya liked a Tweet you were mentioned in Aug 20 Christian Panton @christianpanton Aug 20 Replying to @RuneOgendahl Jeg siger helt stilfærdigt at hvis anklager ikke har behov for at de 7 er i varetægt (jf citatet), hvorfor fanden er de så? 1Reply Retweet 2Like More options jjhjort's avatar jjhjort @jjhjort Aug 20 Replying to @Trilsoe @RuneOgendahl @politiken Total sygt... Reply Retweet Like More options jjhjort liked a Tweet you were mentioned in Aug 20 Trine Maria Ilsøe @Trilsoe Aug 20 Replying to @RuneOgendahl @politiken Det står jo også direkte i instruksen. Altså at proportionalitet skal overvejes. For udsættelsen er jo ikke bare de foreløbige to måneder. Den skal genberammes. Og i sager med fx flere advokater kan det tage lang tid. Særligt i ankesagerne ved landsretten. 2Reply Retweet 1Like More options christianpanton's avatar Christian Panton @christianpanton Aug 20 Replying to @RuneOgendahl Det er godt nok en underlig modsat argumentation. Jeg er med på hele din (og andres) forklaring. Forudsat at der var et grundlag for at fængsle på. Men hvis det er uden betydning for sagen om tiltalte er fængslede, hvorfor er de så det? 1Reply Retweet Like More options christianpanton's avatar Christian Panton @christianpanton Aug 20 Replying to @RuneOgendahl Jeg siger helt stilfærdigt at hvis anklager ikke har behov for at de 7 er i varetægt (jf citatet), hvorfor fanden er de så? 1Reply Retweet 2Like More options Dan Bjerregaard liked Aug 20 Rune Øgendahl @RuneOgendahl Aug 20 Replying to @Trilsoe @politiken Jeg har lige talt med anklager. Det handler ikke om mistankegrundlag, men om proportionalitet. På grund af udsættelse af sag - som skyldes teledata - ville de komme til at sidde for længe. 1Reply Retweet 2Like More options Trilsoe's avatar Trine Maria Ilsøe @Trilsoe Aug 20 Replying to @RuneOgendahl @politiken Og selve begrebet "lang tid" defineres forskelligt. Men altså...her har anklager ment der skulle ske løsladelse. De ved jo godt hvor lang tid, lang tid er ;) Reply Retweet 2Like More options *ritzau* Churchi00591838's avatar WChurchill @Churchi00591838 8h OMG!!! ??????? #nyheder #ritzau #børsen #fpc #fingerprint #FI #bionetric #goldmansach #delayedagain fimo ???? @fimo_DK #FPC #FING Goldman Sachs Group, Inc. ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och andra finansiella instrument i Fingerprint Cards AB gått ner under en flaggningsgräns. bit.ly/2m5NLa1 Show this thread Reply Retweet 2Like More options AlexanderSF_dk's avatar Alexander Bruhn Skjøth @AlexanderSF_dk 1d Replying to @Krugking85 @LotusHansen and 4 others Det der sker i samfundet? Journalister? Ritzau (som mange andre)? Og - som jeg er ret sikker på Anders' aviser/medier også gør, fra andre medier; "Avis: X siger Y" er en ret hyppig indgangsvinkel i dag... 1Reply Retweet 1Like More options RKontekst's avatar rubrikker uden kontekst @RKontekst 1d Fra Ritzau har vi idag en lidt... Tøvende nyhed? Reply Retweet Like More options UlrikForsom's avatar Ulrik Forsom @UlrikForsom 3d Replying to @NarcissaCissa Nok Ritzau Reply Retweet 1Like More options geocode:55.6942748,12.581986,18,km No recent Tweets. New Tweets will appear here. #dkforsvar francedk's avatar Frankrigs ambassade @francedk 16h In the future the #EII will need to anticipate&respond to crises #EuropeanInterventionInitiative ??Provide relief to victims of natural disasters ??Evacuate citizens ??Manage more demanding scenarios from a military standpoint #dkforsvar @Trinebramsen @Forsvarsmin @florence_parly Ministère des Armées @Defense_gouv Replying to @Defense_gouv @florence_parly and 2 others À terme, l'#IEI devra être prête à anticiper les crises et à y répondre. ??Porter secours à des victimes de catastrophes naturelles ??Évacuer des ressortissants ??Gérer des scénarios plus exigeants sur le plan militaire Show this thread Reply Retweet 1Like More options francedk's avatar Frankrigs ambassade @francedk 16h The #EII ? States which bring their general staff together, share their analysis, their anticipation capacities and their know-how. #EuropeanInterventionInitiative #dkforsvar @Trinebramsen @Forsvarsmin Ministère des Armées @Defense_gouv Replying to @Defense_gouv @florence_parly and 2 others L'#IEI ? Des pays qui rapprochent leurs états-majors et partagent leurs analyses, leurs capacités d'anticipation et leurs savoir-faire. Show this thread Reply Retweet 1Like More options francedk's avatar Frankrigs ambassade @francedk 16h ????& other European countries now agree on the framework for the strategic defense cooperation European Intervention Initiative (EI2) ????&???? joined & now ???? too. We are 13 military able & politically willing countries. @florence_parly @Defense_gouv #dkforsvar @Trinebramsen #dkpol Forsvarsministeriet/Danish MoD @Forsvarsmin Danmark og en række andre europæiske lande er nu enige om rammerne for det strategiske forsvarssamarbejde European Intervention Initiative (EI2) og byder samtidig ???? og ???? med i kredsen. #dkpol #dkforsvar @ForsvarsdepSv Reply Retweet 4Like More options KurtDamsted's avatar Kurt Damsted @KurtDamsted 17h Hvert år styrer atomdrevne russiske skibe gennem dansk farvand. Tidligere var det isbrydere, nu er det krigsskibe. Hvad har du gang i Putin? #dkforsvar #nato #dkpol 2Reply 1Retweet 2Like More options videnskabdk's avatar Videnskab.dk @videnskabdk 22h Humor er med til at definere, hvad det vil sige at være en god soldat. Men måske er det sjovere for nogle end andre, fortæller etnolog og forsker fra @CBScph efter nyt studie. #dkvid #dkforsk #dkforsvar #dksprog #dkkultur @niklas_asp videnskab.dk/kultur-samfund... Reply 1Retweet Like More options Forsvarsmin's avatar Forsvarsministeriet/Danish MoD @Forsvarsmin 3d Danmark og en række andre europæiske lande er nu enige om rammerne for det strategiske forsvarssamarbejde European Intervention Initiative (EI2) og byder samtidig ???? og ???? med i kredsen. #dkpol #dkforsvar @ForsvarsdepSv 6Reply 14Retweet 45Like More options EdithEndsjo's avatar Edith Lauglo Endsjø @EdithEndsjo 3d Jeg søger en skarp webredaktør til kommunikationsteamet ved #Forsvarsakademiet @fak_dk Kender du en god kandidat? LIKE & DEL endelig i dit netværk - mange tak for hjælpen! karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?va... @forsvaretdk #dkforsvar #videnogfremsyn #værdatkæmpefor Reply 4Retweet 4Like More options SimonHoejbjerg's avatar Simon Petersen @SimonHoejbjerg 4d Pst, #dkforsvar ?? Frode Solberg @NorAmbSeoul Roll-out ceremony for the VIDAR artillery system at Hanwha Defense this morning. Congratulations to @Forsvaret_no on receiving this state-of-the-art system! Another milestone in the ???????? defense relations.@Forsvarsdep @dapapr @ROK_MND @TheBlueHouseENG @mofa_kr @TheBlueHouseKR 2Reply Retweet 1Like More options Altingetforsvar's avatar Altinget: forsvar @Altingetforsvar 4d .@forsvaretdk's nye doktrin beskriver principperne for planlægning og gennemførelsen af militære cyberspaceoperationer i en national ramme, og bliver det primære grundlag for integration af cyberspaceoperationer med de øvrige aktiviteter #dkforsvar altinget.dk/forsvar/artike... Reply Retweet 1Like More options 3imann's avatar Thomas H. Reimann @3imann 5d Terrorsikring = knæfald for terrorister? Håber TIDLIGERE operative chef i PET, Bonnichsen, vil tage ansvaret, hvis ikke man sikrer sig mod terror! #dkpol #dkforsvar sn.dk/Debat-/De-peng... Reply Retweet Like More options altingetarktis's avatar Altinget: arktis @altingetarktis 5d .@forsvaretdk kommer til at bruge 3-cifret mio. beløb på at kunne bruge Kangerlussuaq-lufthavnen i Grønland i fremtiden. Forsvarsminister @Trinebramsen vil ikke bede USA om at spytte i kassen #arktis #dkforsvar altinget.dk/arktis/artikel... Reply 3Retweet 9Like More options KrigerenDK's avatar KrigerenDK @KrigerenDK 5d Regeringen har indgået en aftale med Grønland om at lade Forsvaret benytte Kangerlussuaq Lufthavn efter 2023. krigeren.dk/forsvaret-faar... #dkforsvar #groenland Reply Retweet 4Like More options BrinkJakob's avatar JakobBrinkRasmussen @BrinkJakob 5d På denne dag i 1995 blev den danske UNPROFOR bataljon (hold 8) i Kroatien fanget i krydsild, da den kroatiske hær gennemførte Operation Una. To danske soldater mistede livet under kampene. #OTD #dkforsvar @forsvaretdk youtu.be/a5uevh3lEik via @YouTube Reply Retweet 5Like More options john1966olsen's avatar John Olsen @john1966olsen 5d #Danmark kan ikke mere deltage i en amerikansk ledet havpatrulje når Saudi Arabien vil deltage, det skal jo ikke være en angrebsstyrke imod Iran. RT : Efter angreb på olieanlæg: Saudi-Arabien slutter sig til havpatrulje #MongoNews #DkPol #DkForsvar dr.dk/nyheder/udland... Reply Retweet Like More options EdFromHRIS's avatar Jacob @EdFromHRIS 6d Vi er enige om at vi har kortærmede skjorter på indtil #standernedhaling ik? #dkbiz #HRdk #UBH #dkForsvar 1Reply Retweet Like More options Show this thread fak_dk's avatar Forsvarsakademiet @fak_dk 6d DRONEANGREBET PÅ SAUDIARABISKE OLIEINSTALLATIONER: Danmark bliver næppe militært engageret, vurderer militæranalytiker og souschef ved Institut for Strategi fra #Forsvarsakademiet @johannesnordby Læs mere her: berlingske.dk/globalt/milita... #dkforsvar #videnogfremsyn @forsvaretdk Reply 2Retweet 2Like More options forsvaretdk's avatar Forsvaret @forsvaretdk 6d De danske F-16 kampfly i Litauen har været på vingerne flere gange, siden de blev indsat i begyndelsen af september - senest i går, hvor de skulle identificere og eskortere russiske fly. Læs ugens Mission Update fra @forsvaretdk: bit.ly/2kgPtoe #dkforsvar #værdatkæmpefor Reply 8Retweet 26Like More options forsvaretdk's avatar Forsvaret @forsvaretdk 6d Formodet selvmordsangreb i Kabul i Afghanistan over middag. Sprængningen skete i nærheden af en base med dansk personel, men ingen danskere var involveret eller er kommet til skade. #dkforsvar #værdatkæmpefor Reply 5Retweet 14Like More options fak_dk's avatar Forsvarsakademiet @fak_dk Sep 16 NY MILITÆR RUMKOMMANDO I USA - @lauraschousboe fra #Forsvarsakademiet i @Altingetforsvar: Derfor skal vi tage Trumps nye militærkommando med ansvar for rummet seriøst altinget.dk/forsvar/artike... #SpaceCommand #dkforsvar #videnogfremsyn Reply 1Retweet 5Like More options NikolajGroen's avatar Nikolaj Grøn @NikolajGroen Sep 15 Replying to @5472_nde Great picture of the Danish Royal Navy Frigate HDMS Peter Willemoes ?? @forsvaretdk @altingetarktis @Altingetforsvar @Forsvarsmin #værdatkæmpefor #forsvaret #dkforsvar #forsvaretdk @NATO @DK_NATO #HDMSPeterWillemoes @NATO_MARCOM Reply Retweet Like More options #cyklingdk Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 10h Tirsdag udkommer efterfølgeren til den populære bog Sort Kaffe og hvide sokker. Bogen hedder Lede Hunde & Kolde kameler og er en stor, lækker og flot 272 siders bog spækket med citater fra de tidligere danske topryttere. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/tirsda... Reply 1Retweet 3Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 11h 21-årige Alberto Dainese skal næste år tørne ud for Team Sunweb efter en fantastisk sæson, der i søndags også indbragte ham en andenplads i Gooikse Pijl lige bag Pascal Ackermann. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/italie... Reply 1Retweet 1Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 11h Det irske landshold er på søndag klar til at gå all-in på at få deres sprinter-es, Sam Bennett med til stregen, så Irland kan få deres første verdensmester i linjeløb siden Stephen Roche. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/irland... Reply Retweet 2Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 12h Antonio Tiberi sikrede sig i dag titlen som junior-verdensmester i enkeltstart efter en utrolig præstation, hvor en defekt krank ellers var tæt på at ødelægge det hele, før Tiberi overhovedet var kommet ordentligt i gang. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/faenom... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 12h Holm & Bays Radio Tour havde i det seneste afsnit byttet én sportsdirektør ud med en anden, da Matti Breschel var med i stedet for Brian Holm til en snak om VM-taktikken, sit nye job og meget andet. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/bresch... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 13h I går blev den sidste etape af det indonesiske løb Tour de Siak afviklet, men det var under særdeles kritisable forhold, der betød at adskillige ryttere valgte at køre med maske. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/skanda... Reply Retweet 2Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 13h Greg Van Avermaet stiller på søndag op til elite-herrernes VM i linjeløb som en af de helt tunge favoritter, og for lige at få finpudset den sidste form, trillede belgieren såmænd hjem på den tohjulede efter Gooikse Pijl. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/van_av... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 13h Ved juniorernes enkeltstart i Yorkshire blev det til tre overraskelser på podiet, da italienske Antonio Tiberi overvandt en særdeles uheldig start, og endte med at snyde alle favoritterne. William Blume Levy blev bedste dansker. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/italie... Reply Retweet 2Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 14h Belgiske Jens Keukeleire skal i næste sæson tørne ud for EF Education First. Den erfarne 30-årige belgier har fået en toårig kontrakt og skal forstærke EF's klassikerhold. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/ef_for... Reply 1Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 15h Katarzyna Niewiadoma har forlænget sin kontrakt med Canyon-SRAM. Den polske profil skal således også køre for det tyske hold de næste to sæsoner. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/polsk_... Reply Retweet 1Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 15h 32-årige Stefan Denifl kan være på vej til en lang fængselsdom i forbindelse med den omfattende dopingsag Operation Aderlass. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/stefan... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 15h Søndag afholdt Greve Cykle Klub licensløb ved Gadstrup, hvor de fremmødte svenske ryttere formåede at stjæle showet. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/svensk... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 16h Tyske Nils Politt er i øjeblikket under en kontrakt med Katusha Alpecin, men han har andre muligheder i baghånden, hvis det schweiziske hold drejer nøglen om ved årsskiftet. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/politt... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 16h Når mændenes enkeltstart afvikles onsdag, er det med høje ambitioner for belgiske Victor Campenaerts, der sidste år blev treer. Campenaerts vil nemlig som minimum matche sidste års resultat. #cyklingdk #campenaerts #fullgazz #yorkshire19 feltet.dk/nyheder/campen... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 17h Onsdagens VM i enkeltstart for herreeliten bliver en profil færre, da den 22-årige russer Pavel Sivakov ikke er til start. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/sygdom... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 17h Under den individuelle enkeltstart i årets Tour de France kom Team Jumbo-Vismas talentfulde belgier Wout van Aert slemt til skade efter et styrt. Nu langer den 25-årige stjerne ud efter arrangørerne og kræver finansiel kompensation... #cyklingdk #wva feltet.dk/nyheder/van_ae... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 18h Forud for årets verdensmesterskaber i Yorkshire peger den tidligere Tour-vinder Andy Schleck på Mathieu van der Poel som den helt store favorit. #cyklingdk #mvdp #yorkshire2019 #gilbert #sagan #andyschleck #remco feltet.dk/nyheder/andy_s... Reply Retweet 1Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 18h Russiske Aigul Gareeva blev i dag juniorverdensmester i enkeltstart ved VM i Yorkshire, mens hollandske Shirin van Anrooij og britiske Elynor Backstedt tog henholdsvis sølv- og bronzemedaljen. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/russer... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 19h Astana får Fabio Felline på holdet de næste to sæsoner. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/astana... Reply Retweet Like More options Feltetdk's avatar Feltet.dk @Feltetdk 20h 21-årige Eli Iserbyt vandt i går den amerikanske World Cup-afdeling i Waterloo foran den belgiske mester Toon Aerts og holdkammeraten Michael Vanthourenhout. #cyklingdk feltet.dk/nyheder/iserby... Reply Retweet Like More options Embed this Tweet Add this Tweet to your website by copying the code below. If your CMS supports it, you can just paste in the link. Learn more about embedded Tweets.By embedding Twitter content in your website or app, you are agreeing to the Developer Agreement and Developer Policy. Preview