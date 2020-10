Cykling sparer samfundet mange penge

Besparelsen skyldes, at sundhedseffekterne er så store ved at cykle i stedet for at tage bilen, bussen eller toget.

Det kommer ikke bag på nogen, at det er sundt at cykle, men hvad der måske er mere overraskende er, at man sparer samfundet otte kroner hver gang man cykler en kilometer.

Ved at røre sig sænker man risikoen for at få en lang række sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjertesygdomme og flere former for kræft.

Det skriver Politiken lørdag på baggrund af nye beregninger, som Transport- og Boligministeriet har fået foretaget.

Jeppe Rich, der er professor på Danmarks Tekniske Universitet, kalder det for "et enestående resultat".

- Hvis man gennem investeringer i eksempelvis flere supercykelstier kan få flere til at cykle, så vil det være en af de bedste investeringer, man kan lave i samfundet overhovedet, siger Jeppe Rich til Politiken.

Ifølge avisen er de samfundsøkonomiske gevinster ved cykling dobbelt så store som hidtil antaget.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) fortæller, at beregningerne kan vise sig at blive afgørende, når Folketingets partier skal beslutte, hvilken infrastruktur de vil investere i.

Med til resultatet hører dog også, at beregningerne viser, at det er dyrt, når cyklister er ude for ulykker. En trafikdræbt cyklist koster næsten fem millioner kroner for samfundet, skriver Politiken.

Beregningerne understreger derfor også vigtigheden af at give bedre og mere trygge forhold for cyklister, siger ministeren.