Cykelveteran blev næstældste verdensmester

Efter 15 års jagt, to sølvmedaljer og fire bronzemedaljer lykkedes det for det spanske cykelikon at træde op på det øverste podietrin og lade sig hylde som verdensmester efter at have kørt først over stregen ved VM i landevejscykling.

- Det var min største drøm at blive verdensmester. Jeg har grædt mange gange efter et cykelløb. Men dette var helt klart det mest følelsesladede øjeblik, sagde han efter sejren.

Dermed blev Valverde, der lørdag den 25. april fylder 40 år, den næstældste verdensmester i historien efter Joop Zoetemelk.

Sejren i sig selv var en bedrift, men den var også med til at sætte en fed streg under den viljestyrke, der har givet Valverde en fænomenal cykelkarriere.

Året forinden tog cykelveteranen nemlig et alvorligt styrt i Tour de France, hvor han flækkede knæskallen og var tæt på at måtte indstille karrieren.

Men spanieren kæmpede sig tilbage på cyklen og kom igen tilbage på det tårnhøje niveau, han har haft i halvandet årti.

- Alt, hvad der er kommet efter det styrt, betragter jeg som en gave. Jeg var bange for, at min karriere var slut, for jeg var slet ikke sikker på, at jeg kunne komme mig over det, sagde han i 2018.

Foruden de i alt syv VM-medaljer står han noteret for 123 sejre på cyklen. Blandt andet 12 etapesejre i Vuelta a España, som han i 2009 vandt samlet, samt fire etapesejre i Tour de France.

Desuden har han fire gange vundet den franske forårsklassiker Liège-Bastogne-Liège og er to gange blevet samlet vinder af Critérium du Dauphiné.

I juni sidste år skrev Valverde under på en ny kontrakt med cykelholdet Movistar, som han kørte sin første sæson for i 2005, da holdet gik under navnet Illes Balears - Caisse d'Epargne.

Den nye kontrakt løber til 2021, hvor spanieren altså vil være 41 år.