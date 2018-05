Cybertruslen mod Danmark skader sikkerhed og økonomi

"Meget høj". Sådan lyder vurderingen fra Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste, som har udgivet sin årlige nationale trusselsvurdering.

Danmark står fortsat over for en meget alvorlig trussel fra cyberspionage og cyberkriminalitet, som skader landets sikkerhed og økonomi.

Den alvorlige trussel kommer fra fremmede stater og kriminelle netværk, som angriber online for at få fingrene i statshemmeligheder eller personlige data.

Danmark må vænne sig til at være mål for udenlandske staters cyberangreb, fortæller Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed.

- Det er især inden for cyberspionage, hvor fremmede stater forsøger at få fat i vores hemmeligheder i de offentlige systemer eller i private virksomheder.

- Det kan være af udenrigspolitisk, forsvarspolitik eller militær karakter. Det er en trussel, der har været igennem mange år, men som nu har fået en digital karakter, siger han.

Der er ligeledes en meget høj cybertrussel fra kriminelle, som forsøger at tjene penge på at komme ind og kryptere privatpersoners eller mindre virksomheders data.

Cybertruslen fra fremmede stater kommer hovedsageligt fra fire lande, som Danmark typisk ikke er allierede med.

- Der er en række stater, som har opbygget en meget stor kapacitet til at gennemføre avancerede cyberangreb. Det er først og fremmest Rusland, så er det Kina, Iran og Nordkorea, siger Thomas Lund-Sørensen.

Center for Cybersikkerhed vurderer, at langt de fleste danske myndigheder og virksomheder er udsat for en trussel.

Og derfor opfordrer Thomas Lund-Sørensen til, at man på et ledelsesniveau forbereder sig, så man på bedst mulig vis kan sikre sig mod cyberangreb.

- Ledelserne, hvad enten de sidder i private virksomheder eller i offentlige myndigheder, bør være opmærksomme på, at der med digitaliseringen er en risiko for, at man kan blive ramt af cyberangreb.

- De bør tage nogle relevante og fornuftige foranstaltninger, der kan beskytte deres netværk. Eller sikre, at de har en plan for, hvad der skal ske, hvis de bliver ramt af et cyberangreb, lyder opfordringen.