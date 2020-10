Crooneren af uforpligtende underholdning

Til en vis grad er det selvforskyldt. For det har fra hans side aldrig skortet på erklæret beundring for amerikanske croonerberømtheder som Dean Martin, Tony Bennett og Sinatra. Det samme gælder forlystelsesmetropolen Las Vegas, hvor han gennem årene har været en hyppig gæst.

- Jeg er ikke verdens bedste sanger, ikke den fineste skuespiller og heller ikke den skarpeste komiker. Men jeg er god til at sætte ting i gang. Få det til at ske.

Har Carøe sagt om sig selv. Med den selvindsigt og evne til at forvalte sit tildelte pund har han holdt gang i en omstillingsparat og ofte indbringende karriere i underholdningsbranchen gennem mere end 40 år.

Han debuterede som ung skuespiller på Statens Teaterskole i den flabede og musikalske trio Plat sammen med ungdomsvennerne Peter Kær og Mads Keiser.

Siden fulgte Kanal 2's "Morgenflimmer". Det kastede ham videre ud i nye opgaver såsom værtsopgaver på TV2 på "Eleva2ren" og "Så det synger" samt indtaling af reklamer og allroundskuespiller i biroller.

Blandt de seneste roller som en selvfed udgave af sig selv i Casper Christensens fire "Klovn"-film.

Carøes crooner-kærlighed førte til, at han lavede en række danske Las Vegas-shows for fulde huse i 00'erne.

Michael Carøe har i mange år deltaget i de berømte Mardi Gras-festligheder i New Orleans. Med inspiration derfra fandt han for et par år siden på det nye show "GasOrleans", hvor Gasolins musik udsættes for rytmerne fra den amerikanske sydstatsby.

Privat er Carøe inkarneret FCK-fan. Han har i mere end 30 år dannet par med skuespiller og psykoterapeut Linda Laursen, som han har sønnen Rasmus med.