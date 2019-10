Crooner med et trofast publikum

Især er hans musik populær blandt kvinder, der udover at lytte til sangene genser hans shows på video eller nettet.

For ikke at tale om de mest trofaste, der rejser fra by til by for at overvære koncerterne, der nogle steder trækker 10.000 fans.

Også i Danmark har Helmut Lotti sit publikum. Han har gennem årene givet koncerter flere gange, senest i april, hvor han optrådte i Næstved, Aarhus, Holstebro og Grindsted med symfoniorkesteret The Golden Symphonic Orchestra.

Med sig havde han et nyt album, "Soul Classics in Symphony", som indeholder fortolkninger af klassikere som "Bridge Over Troubled Water", "You'll Never Walk Alone", "My Girl" og "Purple Rain".

Helmut Lotti er født i Sint-Amandsberg i det nordlige Belgien, hvor han voksede op i en musikalsk familie, hvor især hans far var glad for at synge.

Selv var den unge Helmut inspireret af 1950'ernes croonere, særligt Elvis Presley, som han imiterede ved sine første koncerter. Elvis' tætte kontakt til publikum har Lotti siden gjort til sit eget varemærke.

I en årrække holdt han sig ude af rampelyset. I et interview med Jyllands-Posten fortalte han sidste år, at han trængte til en pause fra at være Helmut Lotti.

I den anledning fortalte han også, at han i flere år har forsøgt at finde et nyt publikum, men måtte erkende, at det fejlede.

Pausen, der egentlig skulle have været kort, kom til at vare syv år.

Inden da nåede han at udgive et væld af albummer, hvoraf alene "Helmut Lotti Goes Classic" fra 1995 er solgt i 13 millioner eksemplarer.

Den belgiske stjerne, som på scenen altid er klædt i jakkesæt, har sunget duetter med Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti, Plácido Domingo, Sarah Brightman og Cliff Richard.