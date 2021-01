Countrydronning med et stort hjerte

Der kunne stå langt flere titler, for det antages, at hun har skrevet omkring 3000 sange.

"9 to 5", "Jolene", "I Will Always Love You".

Hun har efterhånden også haft et stykke tid til det.

Den 19. januar fylder hun 75 år, og hun er "still going strong", som de siger i showbiz.

Og hun har overskud til mere end at skrive sange og optræde med sin musik.

Under coronapandemien har hun vist sig at være en kvinde med hjertet på rette sted.

Hendes fans vil sige, at hun altid har været optaget af velgørenhed, men i fjor blev det synligt i en langt bredere kreds.

I april 2020 kom det frem, at hun havde doneret en million dollar til Vanderbilt University Medical Center i Nashville, Tennessee, for at hjælpe med udviklingen af en vaccine mod coronavirus.

Det endte med at blive den vaccine, som selskabet Moderna nu producerer, og som også bruges i Danmark.

I marts i fjor begyndte hun på et ti uger langt børneprogram, der kunne streames. Her læste hun godnathistorier for børn. Det var gratis.

Hun har i årevis arbejdet for at udrydde analfabetisme.

Måske skyldes hjælpen til børn Dolly Rebecca Partons egen opvækst.

Hun er fjerde barn i en søskendeflok på 12, der voksede op under små kår i Tennessee.

Da hun var 18, tog hun ikke til Hollywood eller New York for at slå igennem i film- eller modelverdenen, som mange andre gjorde.

Dolly Parton tog til Nashville, countrymusikkens hovedstad, for at blive countrysanger.

Efter nogle år kom hun med i tv-shows, og hendes talent blev honoreret med en succes, der voksede og voksede.

Gradvist smeltede hendes countrymusik sammen med popmusik.

Hendes fysiske fortrin har aldrig stået i vejen for hende, men udseendet er ikke noget, der bare kommer af sig selv.

- Det er dyrt at se billig ud, skal hun engang have sagt.

Dolly Parton kan mere end at spille og synge. Hun har medvirket i flere film, herunder "9 to 5" og "The Best Little Whorehouse in Texas".

Privat har hun siden 1966 været gift med Carl Thomas Dean. Han er nu pensioneret efter at have drevet et asfaltvirksomhed.

Carl Thoms Dean virker til at have det fint med, at konen tager al rampelyset, mens han holder sig ude af det.

Parret har ingen børn.