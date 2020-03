Coronavirus udskyder familiers flytning fra Sjælsmark

Udlændingestyrelsen forventer at kunne gennemføre familiernes flytning inden udgangen af juli 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger i pressemeddelelsen:

- Regeringen vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at begrænse smittespredningen.

- Flytning nu og her af en større gruppe personer i asylcentersystemet vil ikke kunne ske uden at øge risikoen for spredning af coronavirus. Derfor er en udskydelse det eneste rigtige at gøre i den nuværende situation, siger han.

Beboerne på centrene er orienteret, oplyser ministeriet i pressemeddelelsen.