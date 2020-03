Artiklen: Coronavirus sætter en stopper for maraton i København

Coronavirus sætter en stopper for maraton i København

Efter planen skulle 12.000 løbere have deltaget i Copenhagen Marathon, men det populære løb er blevet aflyst.

Copenhagen Marathon 2020 aflyses på grund af coronasituationen.

Det oplyser arrangøren, løbe- og atletikforeningen Sparta.

Copenhagen Marathon skulle have været afholdt den 17. maj.

Det populære løb afholdes hvert forår i hovedstaden, og i år var det ventet, at 12.000 løbere fra mere end 100 lande ville deltage.

- Vi ved, at aflysningen kommer til at skuffe rigtigt mange, der har trænet i flere måneder op til dette event, siger administrerende direktør i Sparta Dorte Vibjerg i en pressemeddelelse.

- Men som Covid-19-udbruddet har udviklet sig i Danmark og store dele af verden over den seneste tid, er der nu ingen tvivl om, at det ikke længere vil være muligt eller forsvarligt at afholde løbet, siger hun.

Det er første gang nogensinde, at Copenhagen Marathon aflyses.

Alle betalende maratondeltagere vil blive tilbudt at overflytte deres tilmelding til næste års maraton i København. Det er planlagt til den 16. maj 2021. Alternativt kan de få fuld refundering for det betalte deltagergebyr.

- Sammen med vores deltagere har vi selvfølgelig håbet på, at omstændighederne ville muliggøre, at Copenhagen Marathon kunne afvikles som planlagt.

- Vi har strakt os langt i det her for alles skyld, men nu hvor hele verden kæmper en hård kamp mod coronavirussen, er der ikke andet at gøre, siger Dorte Vibjerg.

Sidste år fejrede løbet både 40-års jubilæum og deltagerrekord med 13.281 tilmeldte. Den første løber i mål var kenyaneren Jackson Kibet Timo, der løb den hurtigste, officielle maraton i Danmark nogensinde.

Han var 2 timer, 9 minutter og 54 sekunder om at tilbagelægge de godt 42 kilometer, som Copenhagen Marathon strækker sig over.

Deltagerne skulle i år løbe gennem Indre By, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro med start og mål på Islands Brygge i København.

Aflysningen kommer i kølvandet på en lang række andre begivenheder, der er blevet udsat eller aflyst på grund af udbruddet af coronavirus i Danmark og udlandet.