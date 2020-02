Coronavirus lukker afterskisteder i Norditalien

Hun fortæller, at lukningerne sker, fordi man er bange for, at virusset skal sprede sig. Afterskistederne er sent om aftenen typisk tætpakkede, og det er derfor steder, hvor virusset har gode vilkår for at spredes.

- Vi fik at vide, at alle barer og natklubber, hvor der samles mange mennesker, skal lukke klokken 18. Det trådte i kraft i går (mandag, red.) og varer indtil videre til 1. marts, siger hun.

Turistinformationen i Livigno bekræfter på deres hjemmeside, at visse restaurationer kan være underlagt begrænsninger, men oplyser ikke noget mere specifikt.

Bivio Club, der ligger i området, bekræfter, at deres natklub er blevet tvunget til at lukke. De bekræfter også, at det er et sikkerhedsmæssigt tiltag på grund af coronavirusset.

Milkey's Disco Club, der er et andet diskotek i området, oplyser, at de heller ikke må holde åbent efter klokken 18.00.

Det hidtil største udbrud af coronavirus i Europa skete i sidste uge. Mere end 200 tilfælde er registreret i provinserne Veneto og Lombardiet.

Indtil videre er syv mennesker døde, og de lokale myndigheder har sat hårdt ind over for udbruddet.

Alle omkomne i Italien har været ældre borgere, og flere af dem havde et svækket immunsystem. Søndag omkom en ældre kvinde, der var diagnosticeret med kræft, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

BBC kunne mandag berette, at cirka 50.000 mennesker i praksis sidder i karantæne i Italien.