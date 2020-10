Siden første smitteudbrud har myndighederne ændret retningslinjerne for minkfarmerne. Ejerne skal nu lave en detaljeret plan for smittebeskyttelse, og medarbejderne skal bære mundbind, handsker og skifte tøj, når de har været hos minkene. (Arkivfoto).

Coronavirus hos mink har på mystisk vis fundet vej til Læsø

Der er nu også konstateret coronavirus på en minkfarm på Læsø.

Det fremgår af en oversigt fra Fødevarestyrelsen.

Det er første gang, at der er fundet coronavirus blandt mink på Læsø, og det vides ikke, hvordan virusset nu har fundet vej til den største ø i Kattegat.

I alt er der konstateret coronavirus på 37 minkfarme i Danmark. De øvrige tilfælde er fundet på minkfarme i Nordjylland, mens resten af Danmark hidtil er gået fri.

Der er således opdaget coronavirus på 26 af Hjørrings 65 minkfarme, mens virusset er fundet i mink i 10 af 51 bestande i Frederikshavn.

Nordjyske jægere er blevet bedt om at indlevere rovdyr, de skyder eller finder i naturen til myndighederne for at finde ud af, om de kan være smittet med coronavirus og derfra have spredt smitten til minkfarme.

Det oplyste Miljøstyrelsen onsdag.

Ifølge Miljøstyrelsen er tiltaget iværksat for at tjekke alle muligheder. Det skal bidrage til at finde en forklaring på, hvorfor virusset springer rundt mellem farmene.

Siden første smitteudbrud har myndighederne ændret retningslinjerne for minkfarmerne.

Ejerne skal nu lave en detaljeret plan for smittebeskyttelse, og medarbejderne skal bære mundbind, handsker og skifte tøj, når de har været hos minkene.

Det store smitteudbrud siden juni har også fået Fødevarestyrelsen til at øge smitteovervågningen på de danske minkfarme.

Eksempelvis skal minkavlere med farme i kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt indsende prøver to gange om ugen.

Der findes i alt 1136 minkfarme i landet, men det er altså kun farme nord for Limfjorden, der indtil videre er ramt.

Holland var det første land i Europa, der oplevede et større udbrud af smitte på minkfarme. Over 40 farme har været ramt i landet siden coronaudbruddet.