Coronavirus har spredt sig på 19 hospitaler i Danmark

To ud af tre hospitaler vurderer, at personale eller patienter er blevet smittet med Covid-19 på sygehuset.

Mere end 160 ansatte og et ukendt antal patienter er sandsynligvis blevet smittet med coronavirus på danske sygehuse.

Det viser en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget. 26 af 27 offentlige hospitaler har svaret på undersøgelsen.

I alt angiver 19 hospitaler, at de har oplevet mindst et tilfælde, hvor én person med stor sandsynlighed har smittet mindst to andre på sygehuset.

Det er "et helt usædvanligt højt tal", mener Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Jeg bliver faktisk en smule rystet over tallene, siger han.

Jørn Kolmos vurderer, at smitten nok ikke er spredt på grund af svigtende håndhygiejne og rengøring.

- Meget tyder på, at denne virus også smitter gennem dråbepartikler i luften. Den type smitte er de fleste af vores hospitaler ikke indrettet til at forebygge. Den her virus er i forhold til smitte en meget større udfordring, end man har været parat til at erkende.

Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, er ikke overrasket over, at der er sket en spredning af smitten på to af tre hospitaler.

- Hvis det skulle gå galt, så er det sådan et sted som hospitalerne, det går galt. Når patienterne i forvejen er syge, er de mere modtagelige over for coronavirus, siger han.

Flere af hospitalerne kan i store træk oplyse, hvor mange medarbejdere der er blevet berørt af smittespredningen. Men der er større usikkerhed om antallet af smittede patienter, skriver Jyllands-Posten.

Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), siger til Jyllands-Posten, at hun mener, at landets hospitaler er blevet langt bedre til at håndtere og forebygge coronasmitte i løbet af pandemien.