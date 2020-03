Coronavirus giver store ændringer og særudsendelser hos DR

- Vi befinder os i en meget alvorlig situation, og derfor har vi i dag iværksat de nødvendige tiltag for fortsat at kunne holde de vigtigste dele af DR's produktion kørende, siger DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn i en pressemeddelelse.

Hun peger på nyhedsformidlingen, beredskabsforpligtelser og at holde sendenettet kørende som helt afgørende ting.

Størstedelen af medarbejderne har i dag været inde forbi DR's lokationer for at hente udstyr, så de i et vist omfang kan arbejde hjemmefra.

- Det er klart, at brugerne kommer til at mærke den ændrede sendeplan, men jeg kan love, at vi alle gør vores bedste i en vanskelig situation, siger Maria Rørbye Rønn.

Ændringerne i sendeplanerne betyder blandt andet, at DR fra torsdag øger sin oplysningsindsats om coronavirus og konsekvenserne for befolkningen.

Allerede torsdag aften klokken 19.00 sender DR1 en særudgave af "Lægens Bord". Her behandler DR's sundhedskorrespondent, Peter Qvortrup Geisling, sammen med førende eksperter de vigtigste sundhedsspørgsmål i forhold til den aktuelle udvikling.

Desuden kan seerne få besvaret spørgsmål om coronavirus. Programmet bliver indtil videre sendt dagligt fra mandag til torsdag på DR1 i forlængelse af TV-Avisen og "Vores Vejr" klokken 19.00.

Derudover lancerer DR i samarbejde med en række offentlige myndigheder en oplysningskampagne på alle radio- og tv-kanaler med spots med fokus på råd og vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Kampagnen vil også omfatte DRTV og dr.dk.

- DR har en særlig rolle i forhold til at holde alle dele af befolkningen - både børn og voksne samt regionalt og nationalt - orienteret om forhold, der er afgørende for samfundet. Den rolle påtager vi os selvfølgelig og er ekstra fokuserede på i tider som disse, siger Maria Rørbye Rønn.