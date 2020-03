Coronavirus får DGI til at aflyse planer for 150.000 gymnaster

Foreningen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har nemlig besluttet at aflyse omkring 50 større arrangementer.

Det oplyser DGI i en pressemeddelelse.

Aflysningerne sker, på baggrund af regeringens anbefaling af, at alle arrangementer med flere end 1000 deltagere aflyst.

Ifølge DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen, er det en selvfølge, at foreningen følger regeringens anbefalinger.

- Vi gør det, fordi vi følger myndighedernes anbefalinger. Og derfor aflyser vi selvfølgelig for at imødegå den smittespredning, som vi også alvorligt er blevet gjort opmærksom på, siger hun.

Ifølge DGI gælder aflysningerne først og fremmest arrangementer i marts. Foreningen regner med, at det påvirker omkring 150.000 gymnaster og publikummer.

- Det er jo enormt ærgerligt for de mange gymnaster, når det handler om opvisninger.

- Men under alle omstændigheder påvirker det masser af aktive deltagere, som ikke får den oplevelse, det er at deltage i de her store begivenheder som eksempelvis en opvisning eller et idrætsstævne, siger Charlotte Bach Thomassen.

Aflysningerne vil ramme DGI økonomisk, vurderer hun.

- For vores vedkommende er der også en række økonomiske konsekvenser. Det kan både være bookinger, der udebliver, og manglende billetsalg, siger Charlotte Bach Thomassen.

DGI formidler løbende anbefalinger ud til sine flere end 6400 idrætsforeninger.

Ud over DGI's egne arrangementer har mange gymnastikforeninger selv egne og typisk mindre arrangementer.

DGI mener, at det kan blive nødvendigt at aflyse flere arrangementer i den kommende fremtid, alt efter hvordan spredningen af coronavirusset udvikler sig.

- Vi kan retfærdiggøre aflysninger så længe det er nødvendigt. Vi er klar til at imødekomme og efterleve alle anvisninger, siger Charlotte Bach Thomassen.