Tidligere har den grønlandske hovedstad Nuuk været nedlukket for at hindre smitte med coronavirus. Ifølge den grønlandske landslæge bliver det dog ikke aktuelt med Aasiaat. (Arkivfoto)

Coronavirus er tilbage i Grønland efter 11 ugers pause

Den grønlandske landslæge ser ingen grund til at lukke byen ned for at hindre smitte med virusset.