Coronavideo skaber usikkerhed om regler for sundhedspersonale

Det stiller sundhedspersonalet i en svær situation, når sundhedsmyndigheder og arbejdsgivere kommer med forskellige meldinger for personalet om coronavirus.

Det siger kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden Kristina Robins, efter at en intern video i regionen opfordrer de ansatte til at tage på arbejde, selv om de hoster eller er forkølede.