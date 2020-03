Coronaudbrud fik TV2 til at droppe actionkomedie

Den igangværende coronakrise fik TV2 til at droppe den planlagte søndagsfilm "Kingsman: The Golden Circle".

Den skulle have stået på latter og hæsblæsende actionscener fra start til slut søndag aften på TV2.

Det endte dog i 11. time i stedet for med en komediefilm om en kvinde, der kæmper med dårligt selvværd, men som efter at have slået hovedet føler sig som verdens smukkeste kvinde, som kan opnå alt det, hun vil.

TV2 valgte søndag aften at fjerne actionkomedien "Kingsman: The Golden Circle", som blandt andet har Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum og Jeff Bridges på rollelisten.

Filmen har et virustema. Og det var ifølge planchef Mette Gravesen upassende. Det oplyser hun i en mail til B.T.

- Det skyldes, at filmen har en virustematik, som kan opleves upassende i lyset af weekendens eskalering i corona-situationen og konsekvenserne heraf, står der i mailen.

TV2 havde over flere dage reklameret for "Kingsman: The Golden Circle" som kanalens søndagsfilm klokken 21. En uge tidligere havde stationen vist "Kingsman: The Secret Service", som er den første film i rækken om de hemmelige britiske agenter.

Men da tv-seerne zappede over på TV2 søndag aften, blev der vist "I feel pretty" med den kendte komiker Amy Schumer i hovedrollen.

Filmskiftet skabte debat på de sociale medier.

- En sådan udskydelse af en film er en beslutning, som kan vække enten tilfredshed eller vrede hos forskellige grupper af seere.

- Nogle finder det passende at udskyde filmen til et senere tidspunkt, hvor verdens fokus ikke er på pandemi og coronavirus, og nogle seere ville anklage TV2 for at spekulere i en ulykkelig situation, hvis vi havde vist filmen søndag aften, siger Mette Gravesen i mailen.

"Kingsman: The Golden Circle" vil blive sendt på et andet tidspunkt, lyder det fra Mette Gravesen.